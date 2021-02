Casi 50 ONG ecologistas defienden la "necesidad" de dar mayor protección al lobo para su "mejor" conservación

En este texto, remitido a los medios, este casi medio centenar de entidades asegura que la gestión desarollada hasta ahora con esta especie "no ha solucionado los conflictos" que puede ocasionar "ni garantiza su conservación".

Por eso, las ONG celebran que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad aprobase el pasado 4 de febrero incluir al lobo en el listado de especies de protección especial y hacen un llamamiento "a todas las administraciones implicadas, a los sindicatos ganaderos y a la sociedad en general a aprovechar la oportunidad" que brinda este escenario.

Además, frente a los conflictos que pueda ocasionar la especie en el territorio, los colectivos consideran que la solución "no puede basarse en la muerte" y que el régimen de especial protección permite que, por ley, se regulen "los procedimientos administrativos" para permitir la captura o caza de ejemplares.

Al hilo de esto, proponen que las explotaciones ganaderas se doten "de los medios y técnicas" que permitan adaptarse a la presencia del lobo en el territorio y apuestan por que las administraciones ayuden a implementar soluciones como la adquisición de mastines, cercados de recogida y guarda, tecnologías de seguimiento del ganado y la contratación de pastores, entre otras.

También abogan por "componer un nuevo sistema de compensación de daños", porque el procedimiento actual "no es capaz de evitar usos fraudulentos y hacer una adecuada evaluación del perjuicio ocasionado en caso de ataque de los lobos a una explotación".

Todos estos asuntos deberían, a juicio de las 46 ONG, plasmarse en una nueva estrategia de gestión y conservación de la especie "que implique a todas las administraciones", incluyendo al Ministerio para la Transición Ecológica y a Comisión Europea, al tiempo que "movilice todos los recursos económicos y humanos necesarios" para su desarrollo.

LIBERA PIDE UN 'FORO DEL LOBO'

Por otra parte, la asociación animalista Libera propone a la Xunta la creación de un 'foro del lobo' como una "herramienta participativa" para todos los agentes sociales implicados en su conservación y un "espacio de diálogo donde todos los sectores puedan aportar soluciones consensuadas dejando de lado la caza y sus grupos de presión".

En este sentido, la organización también aboga por aumentar las ayudas directas para la prevención, por financiar la instalación de vallados y métodos de disuasión, así como por adoptar un sistema administrativo que posibilite pagar las pérdidas en un plazo máximo de 45 días.

No en vano, Libera denuncia que el "lobby procaza", contrario a la mayor protección del lobo, "siempre se ha instalado en una posición inmovilista para azuzar el miedo a un animal que no ha atacado a un ser humano en décadas y lógicamente no ha provocado muertes ni heridos". Frente a esto, recuerda que los cazadores provocaron "nueve fallecidos y medio centenar de lesionados en los primeros nueve meses de 2020" en España.

AYUDAS A PROTECTORAS

En otro orden de cosas, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha destacado este mismo viernes que su departamento triplicó, en los presupuestos de la Xunta para el 2021, el importe dedicado a las ayudas para el fomento de las acciones de protección animal.

En concreto, según ha detallado durante una visita realizada al centro de recogida de animales del Ayuntamiento de Vilagarcía (Pontevedra) -una de las protectoras más antiguas de Galicia, registrada en 1998-, la convocatoria del actual ejercicio saldrá publicada por un importe global de 440.000 euros, frente a los 125.000 consignados en 2020.

Desde allí, la conselleira ha destacado que la Xunta pretende apoyar con estas ayudas el trabajo de las asociaciones y ha avanzado que la Dirección Xeral de Patrimonio Natural está ultimando la tramitación administrativa para publicar en marzo en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la convocatoria del 2021.

Del montante global de 440.000 euros, Vázquez ha detallado que hay una línea específica con 275.000 euros para la compra de piensos para los animales alojados en estos centros, una medida que nace para paliar las dificultades a las que se enfrentan las instituciones como consecuencia de la crisis de la covid.

La orden de ayudas también prevé 125.000 euros para el microchipado y esterilización de los animales, así como 40.000 euros para la compra de equipaciones en los centros de recogida de animales abandonados y la realización de campañas de sensibilización por parte de las protectoras.