Un prestigioso científico español revela que mascarilla usa y no es ni quirúrgica ni FFP2

José Luis Jiménez es experto en aerosoles y profesor en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos. Este científico ha revelado cuáles son las mascarillas que él emplea en su trabajo, y no son ni las quirúrgicas ni las FFP2.

En una entrevista concedida a Nius Diario, Jiménez revela que él usa mascarillas elastoméricas: "Me compré una para probarla y me gusta mucho. El filtro es N95 y se puede cambiar, por lo que son reutilizables. Y lleva un molde de silicona que se te adapta perfectamente", explica.

"El problema es que es muy cara. Me costó unos 70 dólares (58 euros)", admite Jiménez, que no obstante asegura que "me parecen más cómodas, además. Incluso puedes hablar mejor que con las otras".

El profesor explica las ventajas de esta mascarilla: "Son un gran avance. Aquí estamos tratando de convencer a la administración de Biden para que se produzcan de forma masiva. La FFP2 es un invento de 1990 y ahora hay gente innovando en esto. Se elige porque filtra muy bien, el material es bueno en su filtración, pero no es el mejor para sellar. La idea de elastoméricas, es que lo que sella es silicona y sella muy bien. Te la atas por detrás de la cabeza y sella perfectamente".

Para este científico, las mascarillas elastoméricas son el futuro: "Mi impresión es que, desde el punto de vista técnico, deberíamos adoptar estas ya y abandonar las otras. Aunque claro, el mundo real es el mundo real. Pero habría que intentarlo. En EE UU no hay capacidad suficiente para hacer buenas FFP2, por ejemplo, pero sí hay capacidad para producir decenas de millones de mascarillas elastoméricas en dos meses".

"Claro, esto solo se activa si se convence al gobierno y se pueden fabricar de forma masiva. Y eso, además, abarataría los costes. Eso sería lo que convencería a todo el mundo para usarlas, y haría que las demás pasen a la historia. Los problemas con la filtración y el ajuste pasarían a la historia", añade.