Delegación de Gobierno prohíbe por motivos sanitarios una manifestación este sábado en Palma por Pablo Hasél

Según ha informado Delegación del Gobierno en Baleares, el motivo por el cual se ha decidido prohibir esta manifestación, ha sido por razones sanitarias. La manifestación había sido comunicada a la Administración por el portavoz de la Plataforma Stop Desahucios Mallorca, Joan Segura.

Segura ha comunicado que la convocatoria partirá de Las Ramblas a las 19.00 horas, siguiendo medidas sanitarias "estrictas", bajo la vigilancia de un comité de seguridad sanitaria y un servicio de orden de apoyo, que estará formado por numerosos activistas sociales.

La Plataforma Stop Desahucios Mallorca, encargada de comunicar a Delegación la voluntad de convocar esta manifestación, ha defendido la celebración de la misma en el marco de las protestas de estos días realizadas sobre todo por la juventud y por el sector que se ha visto "más abandonado" por el "escudo social" del Gobierno.

"Los jóvenes eventuales no fueron renovados y fueron sacados de los ERTEs o no fueron contratados al iniciar temporada. El IMV no está llegando a la mayoría de solicitantes. El contraste entre esta situación, con el encarcelamiento de Pablo Hasél y el fugado rey emérito, huído de la justicia disfrutando de las vacaciones pagadas en Abu Dabi es insoportable", ha hecho hincapié.

Asimismo, a pesar de la prohibición de la manifestación, el cartel de la convocatoria está circulando por redes sociales. De llevarse a cabo la manifestación, esta seguirá a las concentraciones celebradas este martes en la plaza de España de Palma, en la que participaron hasta 200 personas, según la Policía; en sa Bassa, en Manacor; y en plaza Miranda, en Mahón, en Menorca, está circulando por redes sociales.

Precisamente desde Arran Palma han compartido dicho cartel en su cuenta oficial de Twitter, donde en un hilo, que ha sido recogido por Europa Press, han advertido que este sábado saldrán a las calles para exigir la libertad y amnistía total de Pablo Hasél y de todos los que consideran "presos políticos"; en contra de la "represión política" por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad y como muestra de rechazo de los "ataques fascistas recibidos estos días" en "símbolos antifascistas", entre otras razones.