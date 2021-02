La Secretaría municipal de Valencina no ve acoso laboral de la edil no adscrita al jefe de Policía, según ella

Según la edil, la decisión se archivar el expediente deriva de que no ha "quedado acreditada la existencia de ninguna actuación de acoso laboral o mobbing".

La resolución de la Secretaría General, según la concejal no adscrita, determina que los aspectos alegados por Manuel Martín Román "se encuadran dentro del normal desarrollo de las funciones propias del puesto de trabajo de subinspector y de las competencias del cargo de delegada de Seguridad, no suponiendo una carga de trabajo impropia o desproporcionada".

Así, tras reclamar en su momento el PP una comisión de investigación sobre el asunto, la concejal expone que las "acusaciones" del PP en su contra "quedan ahora en absoluta contradicción, a la vista de la evaluación que se realiza en el expediente referido".

En cuanto al acuerdo plenario que aprueba la revisión de oficio impulsada por el PP respecto a los actos mediante los cuales esta concejal goza de un régimen de dedicación parcial del 75 por ciento y por tanto cuenta con retribución municipal, al objeto de reclamar el reingreso de tales emolumentos, dado el informe de la Secretaría General del Consistorio relativo a la nueva doctrina del Tribunal Supremo respecto a los ediles no adscritos; Susana Martín asegura que según el criterio de la Secretaría, "la vía elegida no es la vía procedimental correcta, al no estar los actos viciados de nulidad de pleno derecho".

Así, ha criticado "la falta de apoyo" de los grupos municipales de Adelante (que cogobierna junto al PSOE y ella) y del PP, "respecto a la vía procedimental considerada idónea por la Secretaria General del Ayuntamiento".