Primeras palabras de María Pombo sobre la separación de su hermana Marta y Luis Giménez

La influencerMaría Pombo se ha pronunciado sobre la situación personal que atraviesa su hermana Marta, quien, tras abandonar las redes sociales el pasado mes de diciembre, anunció que se había separado de Luis Giménez.

La empresaria madrileña, de 25 años, ha reconocido que la vida son etapas, y, por ello, su hermana debe adaptarse a los cambios. "Poco a poco, son cambios de la vida y tiene que ir adaptándose y volver a las redes y mostrar su felicidad", ha contado a Europa Press.

A través de un vídeo en Instagram, la mayor de las hermanas Pombo explicó que estaba acudiendo a terapia. "Es muy necesario. Todo el mundo debería, todo el mundo", ha opinado al respecto la esposa de Pablo Castellano.

Fue el pasado 2 de febrero cuando Marta Pombo reapareció públicamente para desmentir los rumores de embarazo y, de paso, confirmar su ruptura con Giménez, con quien se casó en septiembre de 2019.

"No estoy embarazada, pero sí que tengo un problema intestinal que ya me estoy tratando y que me ha hecho engordar seis kilos", expresó, a lo que añadió: "He tenido que pedir ayuda a mi psiquiatra, con la que llevo trabajando desde hace varios meses, porque no estoy bien".

Unos meses antes, María Pombo también quiso normalizar los problemas relacionados con la salud mental. Por aquel entonces, la influencer había comenzado a tratarse contra la esclerosis múltiple y vivía los primeros meses de embarazo: "Sé que me he alejado un poco por mi salud mental. Ahora todo lo que haga tiene mucha repercusión y eso me crea una presión muy grande".