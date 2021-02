València desenvoluparà el projecte pilot d’innovació i investigació ‘Agenda Urbana’

L'alcalde de València, Joan Ribó, i el ministre de Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, han signat aquest divendres un conveni per a avançar conjuntament en l'impuls d'una estratègia global basada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible i amb la qual es busca impulsar el desenvolupament de l’Agenda Urbana de la ciutat com una experiència pilot de la qual es beneficiaran altres ciutats de l’Estat.

“Ens convoca hui un repte tan immens com necessari, i estic segur que aquesta iniciativa aportarà referències claus per a perfilar el futur de la nostra ciutat, en diàleg permanent amb el Ministeri i intercanviant aprenentatges amb totes aquelles ciutats que s'estan sumant a l'Agenda Urbana”, ha declarat l'alcalde de València, Joan Ribó, en l’acte, celebrat a València.

El ministre José Luis Ábalos s'ha desplaçat fins a València per a rubricar aquest protocol de col·laboració, un acord “per a avançar conjuntament en el desenvolupament pilot de l'Agenda Urbana a la ciutat de València, que puga servir com a aprenentatge i referent per a altres ciutats del conjunt de l'Estat”, tal com ha explicat l'alcalde. El secretari general d'Agenda Urbana i Habitatge, David Lucas Parrón, ha signat també el document, en un acte que ha comptat amb l'assistència dels vicealcaldes, Sandra Gómez i Sergi Campillo, i del subdelegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Rafael Rubio.

Ribó ha destacat la importància d'aquesta iniciativa des de la perspectiva del paper fonamental de les ciutats, “perquè aquestes són l'àmbit en el qual haurem d'afrontar els grans reptes del nostre temps: la transició ecològica, la sostenibilitat, l'equitat social, la igualtat de gènere, la preservació de la salut o la prosperitat econòmica: totes seran batalles que guanyarem o perdrem a les ciutats”, ha assegurat, “i per tant, hem d'estar preparats per a impulsar i accelerar les transformacions necessàries que ens permeten construir un futur millor”, ha afegit.

L'Agenda Urbana és la concreció, en l'àmbit de les ciutats, dels compromisos internacionals fixats a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per a això, l'eina desenvolupa els continguts de la Nova Agenda urbana de Nacions Unides (Declaració de Quito, 2016), Agenda Urbana Europea (Pacte d'Amsterdam, 2016), i la Cimera del Clima de París (2015). Va ser aprovada pel Govern en 2019, i estableix un diagnòstic general i unes directrius per a orientar les polítiques urbanes, amb 10 objectius estratègics, 30 objectius específics i 72 indicadors, tots des de la necessitat d'incorporar una visió estratègica i integral de les polítiques urbanes.

Un model de ciutat mediterrània

L'alcalde de València ha assegurat que el que l'Agenda Urbana planteja per a aconseguir eixos 10 objectius estratègics “és, justament, recuperar la nostra essència, l'essència d'una ciutat mediterrània com és València: una ciutat a escala humana, de proximitat, de barris i pobles; on l'espai públic és per a les relacions socials i per a fomentar la diversitat, la integració i la convivència; una ciutat innovadora, sostenible, compartida i equitativa, que garanteix els drets bàsics de tots i totes”.

En aquest sentit, Ribó ha alertat sobre la necessitat de “repensar quina ciutat aspirem a ser per a l'any 2030 i més enllà”, i ha subratllat que “es tracta d'una tasca que no podem, ni devem, fer sols: l'Agenda Urbana de València no és un projecte de govern ni un projecte de l'Ajuntament; és un projecte de ciutat que ha de ser impulsat conjuntament per les diverses institucions i les organitzacions i entitats econòmiques, socials i acadèmiques”. “La clau del seu èxit residirà en la nostra capacitat de treballar braç a braç per a aportar valor a les polítiques públiques i avançar units cap a una ciutat no sols més sostenible, sinó també més justa, més resilient i més inclusiva”, ha afegit.

Missions València: la investigació com a element distintiu

L'element distintiu del projecte pilot que es desenvoluparà a València serà “la ciència, la investigació i la innovació”, ha explicat Ribó, i per a això l'Agenda Urbana s'articularà en el marc del programa Missions València 2030.

“Les incerteses derivades de la crisi de la pandèmia no han fet sinó incrementar la necessitat de pensar al futur de la ciutat des d'una mirada oberta a la disrupció i al canvi que ens aporta la innovació. És molt important tindre la capacitat de demostrar en el present de quina manera pot ser el nostre futur; i sobre això versen precisament els projectes d'innovació urbana per a la planificació estratègica”, ha conclòs.

Per part seua, el ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha expressat el seu “orgull, com a valencià, que València se sume a aquest repte, a aquest protocol d'actuació que crea un marc de col·laboració i governança entre l'Ajuntament i el Ministeri”.

El protocol, en paraules del ministre, “expressa la voluntat de compartir els objectius i finalitats que proposa l'Agenda Urbana espanyola, per a la qual l'Ajuntament de València fa un decidit pas al capdavant de cara a elaborar el seu propi pla d'acció”. Segons ha assegurat Ábalos, l'acord se subscriu amb ciutats que, “com València ja es distingeixen pel seu treball en la innovació urbanística”.

“Creem un marc la línia argumental del qual abasta des de l'ús racional del sòl a la prevenció, la reducció dels efectes del canvi climàtic, la mobilitat sostenible, la cohesió social, l'accés a l'habitatge, l'economia urbana i la innovació digital; un marc que sorgeix de la urgent necessitat de millorar els nostres entorns urbans i rurals, i en el qual la ciutat de València ja està treballant mitjançant l'elaboració de l'Estratègia Urbana València 2030”, ha explicat el ministre.