Adelante afirma que el equipo de gobierno de Málaga está "anclado en el pasado en movilidad sostenible"

Tras asistir a la reunión de la Mesa de la Bicicleta celebrada en la tarde del jueves, la concejala ha señalado que hacía cinco años que esta no se convocaba: "Una clara prueba del nulo interés y la falta de participación en este apartado estratégico para la movilidad y la sostenibilidad del municipio".

"Lo que urge es un compromiso claro de añadir en los presupuestos de 2021, todavía pendientes de aprobación, las sumas económicas necesarias para poner en marcha una red de carriles bici segregados, seguros e interconectadas entre sí. En su lugar, una vez más, el equipo de gobierno le da carpetazo a la movilidad sostenible", ha manifestado.

La portavoz adjunta de la confluencia comparte la propuesta del colectivo 'Ruedas Redondas' para, a corto plazo, segregar 72 kilómetros para uso exclusivo de las bicicletas empleando carriles de los existentes en la calzada y, a medio plazo, "consolidar una red de carriles bici bien interconectada y segregada".

Sin embargo, ha lamentado que el equipo de gobierno "siga sin dar una solución a todas las familias que usan la bicicleta en sus desplazamientos cotidianos y que ahora se ven obligadas a circular con sus hijos e hijas menores por la calzada junto a los coches, exponiéndose a peligros".

Otro "punto negro" de la reunión, ha incidido la concejala de la confluencia de izquierdas, es que no "se ha dado solución al carril bici en La Alameda, el existente fue eliminado con motivos de las obras y todavía no se ha ejecutado otro". Además, ha considerado que la propuesta que baraja el equipo de gobierno "no es la adecuada, como prueba que tanto Ruedas Redondas como los colectivos que trabajan en favor de la accesibilidad universal están en contra".