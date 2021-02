Cvirus.- Els morts per Covid baixen a 63 i els contagis a 1.768 casos a la Comunitat Valenciana

Així, la Comunitat Valenciana trenca la tendència de fregar el centenar de morts que portava registrant quatre divendres consecutius -91 morts el dia 12 de febrer, 99 el dia 5, 98 el 29 de gener i 90 el dia 22- i cal remuntar-se al 15 de gener per a tindre una millor xifra, 22 decessos, encara que el 8 de gener es van registrar 70 defuncions.

Amb aquestes 63 defuncions, el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 6.337 persones: 728 en la província de Castelló, 2.381 en la d'Alacant i 3.228 en la de València.

De la mateixa manera, també s'anota el menor nombre de contagis un divendres des del passat any, ja que el 2020 es va acomiadar amb 2.832 positius el 31 de desembre, a partir del 15 de gener van pujar a 7.497, i els divendres següents 8.630, 7.929 i 6.130, mentre que la setmana passada ja van baixar a 2.205 positius.

Amb aquests nous 1.768 casos la xifra total de positius arriba a les 373.235 persones. Per províncies, 236 estan a Castelló (38.163 en total), 607 a Alacant (140.302 en total) i 925 en la província de València (194.767 en total). A més, el total de casos sense assignar en tota la Comunitat Valènciana es manté en tres.

Per la seua banda, els hospitals valencians tenen, actualment, 1.733 persones ingressades, davant de les 1.848 d'ahir, i 404 en UCI, davant de les 419. D'ells, 175 en la província de Castelló, amb 33 pacients en UCI; 740 en la província d'Alacant, 162 d'ells en la UCI; i 818 en la província de València, 209 d'ells en UCI.

A més, des de l'última actualització s'han registrat 4.428 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 360.039 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia.

Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 36.818 a Castelló, 134.992 a Alacant i 188.173 a València, a més de 56 no assignades. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 18.341 casos actius, la qual cosa suposa un 4,77% del total de positius.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 2.992.482, de les quals 2.805.270 han sigut per mitjà de PCR i 187.212 mitjançant test ràpid.

Així mateix, la Comunitat Valènciana ha administrat un total de 256.111 dosis de la vacuna contra el coronavirus: 33.105 a Castelló, 92.535 a Alacant i 130.471 a València i ja han rebut les dos dosis de la vacuna 98.130 persones.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

Des de l'última actualització, hi ha algun cas positiu en 132 residències de majors (14 en la província de Castelló, 41 en la província d'Alacant i 77 en la província de València), 28 centres de diversitat funcional (2 en la província de Castelló, 8 en la província d'Alacant i 18 en la província de València) i 7 centres de menors (2 en la província d'Alacant i 5 en la província de València).

Així mateix, hi ha 76 residents nous positius, 29 treballadors i treballadores nous positius i 29 residents han mort. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 60 residències a la Comunitat Valenciana: 8 en la província de Castelló, 20 en la província d'Alacant i 32 en la província de València.