La Comunitat Valenciana tanca per quart cap de setmana consecutiu 16 ciutats

Les setze ciutats de la Comunitat Valenciana de més de 50.000 habitants apliquen des de les tres d'aquesta vesprada el seu quart cap de setmana consecutiu de tancament perimetral, de manera que fins a les 6 del matí del dilluns no es podrà entrar ni eixir d'elles sense causa justificada, mesura que afecta 2,3 milions de ciutadans.

Aquest confinament perimetral afecta a les nou grans ciutats de la província d'Alacant (la capital, Alcoi, Benidorm, Elx, Elda, Orihuela, Petrer, Sant Vicent del Raspeig i Torrevieja); a les cinc de València (València, Torrent, Sagunt, Gandia i Paterna), i a les dues de Castelló (la capital i Vila-real).

Aquesta mesura, que busca reduir la propagació del coronavirus mitjançant la restricció de la mobilitat, afecta a 2,3 milions de ciutadans, el 46% de la població de la Comunitat Valenciana, i tornarà a repetir-se el pròxim cap de setmana.

La Comunitat Valenciana manté vigents fins a 1 de març almenys totes les seues restriccions contra la covid, que inclouen també el tancament perimetral de la regió, el tancament total de l'hostaleria i centres esportius, el toc de queda entre les 22 i les 6 hores, o el tancament a les sis de la vesprada del comerç no essencial.

Igual que en els tres caps de setmana anteriors, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat vetlaran perquè en aquests setze municipis només s'entre o isca per causes adequadament justificades, com l'assistència a centres sanitaris, educatius o laborals; el retorn al lloc de residència habitual; o la cura de persones vulnerables.