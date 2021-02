Garrido considera que el rescate del Túnel de Sóller fue "justo" y una decisión "acertada"

Así lo ha expresado Garrido después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) haya anulado el rescate realizado por parte del Consell de Mallorca.

Según ha indicado la consellera, el rescate "sí que respondía al interés general", porque "esta era la única carretera de peaje donde cualquier mallorquín que quería llegar a Sóller debía pagar un peaje de más de cinco euros de ida y más de cinco euros de vuelta".

Además, Garrido ha asegurado que se trata de una decisión que "venía amparada por los partidos del Pacte en aquel momento, pero también por El PI", por lo ha descartado que deba haber responsabilidades políticas. "La decisión de igualar a todos los mallorquines a la hora de tener una movilidad en todo el territorio fue lo que hizo que se tomara la decisión del Túnel de Sóller", ha recordado.

Por otra parte, Garrido ha criticado las palabras del presidente del PP balear, Biel Company, quien ha asegurado esta mañana "que fue un rescate puramente de ideología y política". En este sentido, la consellera ha apuntado que "quien se mueve siempre por el rédito electoral" es el PP y Company. "Igualar a todos los ciudadanos y que todos los ciudadanos tengan siempre las mismas oportunidades es lo que nos debe de mover a nivel político y eso es lo que movió al Consell de Mallorca para rescatar al Túnel de Sóller", ha resaltado.

Finalmente, ha descartado que se deba volver a pagar una indemnización. "A la empresaria concesionaria ya se le había pagado el rescate, el rescate no es más que una indemnización", ha señalado, a la vez que ha añadido que si se ha de incrementar o no esta indemnización lo debe decir la justicia. "No quiere decir que todo lo que pida la empresa sea lo que se ha de pagar, porque eso normalmente no es así", ha concluido.