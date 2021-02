Susana Díaz ve "con horror" la bandera de Falange colocada por una ex diputada de Vox en el Parlamento andaluz

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha apelado al imperativo de 'Andaluces, levantaos' que se recoge en la letra del himno de la comunidad autónoma, y ha animado a la ciudadanía a levantarse en defensa de la "tolerancia" y la "libertad" tras ver esta semana "con horror entrar los símbolos del franquismo, del fascismo, de la Falange, por la puerta del Parlamento andaluz".

En una carta publicada en su cuenta de Facebook, la dirigente socialista y expresidenta de la Junta ha aludido así a la presencia de una bandera de la Falange en el despacho que utiliza en el Parlamento la diputada no adscrita Luz Belinda Rodríguez, que fue expulsada del grupo de Vox el año pasado.

"Dale café, mucho café". Con esa frase ordenó Queipo de Llano el fusilamiento de García Lorca. Y el de miles de personas más.



Ahora vemos banderas falangistas en el Parlamento de Andalucía.



Hoy más que nunca, 'Andaluces levantaos' contra el fascismo. pic.twitter.com/FmBymymWN6 — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) February 19, 2021

Susana Díaz señala en su carta en dicha red social que ella creció "pensando que la etapa franquista estaba superada, que la democracia era nuestra y que nunca nos la iban a quitar", algo que atribuye, "seguramente, a que en el colegio no se nos enseñaba la brutal represión de los 40 años de franquismo".

"Sólo se le dedicaba un par de páginas al final del libro de texto, a las que casi nunca se llegaba. Algo que sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra democracia", advierte Susana Díaz antes de sostener que, "si se hubiera enseñado en las aulas, como se hace en Alemania, no sólo no volvería a pasar, sino que los falangistas y fascistas no intentarían campar hoy a sus anchas".

La líder del PSOE-A critica que "algunos pretenden, en pleno siglo XXI, normalizar el odio de los asesinos de Blas Infante, permitiendo que una diputada de ultraderecha luzca con descaro la bandera de sus asesinos y la pegatina con la palabra CAFÉ, como si no significaran nada, cuando al grito de 'Dale café, mucho café' Queipo de Llano mandó fusilar a Lorca y a miles de personas más".

"Por eso, hoy más que nunca, entiendo el 'Andaluces, levantaos'", sentencia Susana Díaz antes de agregar que "tenemos que levantarnos para defender la Andalucía de la tolerancia, el respeto, la igualdad y la libertad que queremos".

Esa Andalucía -continúa la dirigente socialista- que "juntos logramos un 28 de febrero, hace ahora cuatro décadas, y que tenemos que reivindicar cada día para que siga siendo el mejor patrimonio que le dejemos a nuestros hijos e hijas", concluye Susana Díaz.