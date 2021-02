L'Ajuntament assumeix la gestió directa del disseny del PAI de Benimaclet amb "totes les veus" del barri

L'Ajuntament de València ha decidit assumir la gestió directa del disseny del PAI de Benimaclet i obrir "un nou procés de participació" per a "recollir totes les veus" del barri i "incorporar totes les propostes", com ha anunciat aquest divendres la vicealcaldessa de la ciutat i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez.

L'edil ha avançat que per a això es convocarà "un concurs interdisciplinari" -ha dit que aquesta jornada signarà la moció impulsora- amb la finalitat de comptar en aquest procés "amb professionals" que "puguen treballar braç a braç amb els tècnics" municipals i d'altres administracions. Així mateix, ha destacat que eixE disseny i revisió de la unitat funcional de Benimaclet s'escometrà amb una visió de "totalitat del barri", sense "dividir" aquesta zona "en dues".

"Tindran l'encàrrec, no sols de redissenyar el nou sector de Benimaclet sinó de redissenyar i redefinir tot el barri. No podem permetre o prolongar models que dividisquen els barris en dos", ha exposat, al mateix temps que ha descartat que el nucli històric quede desconnectat del nou desenvolupament d'aquesta zona de València. "Volem que el nou Benimaclet no siga més que la continuació del vell i històric", ha agregat.

La responsable municipal, que ha donat a conéixer aquest anunci en una compareixença davant els mitjans de comunicació, ha assenyalat que es produeix després que el Consistori haja inadmés el PAI que promou l'empresa Metrovacesa tal com està planificat. La decisió a favor d'una gestió directa es produeix també després de les diferències manifestades entre els dos socis del Govern local, PSPV i Compromís, respecte a les característiques i el contingut d'aquesta proposta urbanística.

La també portaveu socialista a l'Ajuntament ha afegit que amb aquesta mesura es vol evitar el "model d'un únic partit" polític i la "temptació" d’"excloure" a algú, a més de dir que la "premissa" de l'Ajuntament serà "l'interés general" i possibilitar "una proposta consensuada". El procés el liderarà la delegació de Desenvolupament i Renovació Urbana.