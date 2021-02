Absuelven a un hombre al que pedían 15 años de cárcel por agresión a su novia

La Audiencia de Valladolid ha absuelto a un hombre para el que la Fiscalía pedía penas que suman los 15 años de cárcel por delitos de lesiones, amenazas, vejaciones y agresión sexual sobre su novia ya que no existen pruebas concluyentes y existen contracciones en las declaraciones.

Según la sentencia, que no es firme y ha sido facilitada por el gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, durante el juicio no ha quedado probado los hechos por los que fue juzgado el hombre y que se remontan al 9 de septiembre de 2018 cuando su pareja en aquel momento lo denunció en una Comisaría de la Policía Nacional en Salamanca.

Según la denuncia de la mujer, los dos comenzaron la relación el mes de enero de ese año y si bien en un principio la relación era normal, ésta se deterioró porque el hombre se mostró agresivo y ofensivo con ella.

De hecho, a principios del mes de agosto la agredió y le rompió la nariz, pero según explicó a la policía no lo denunció por miedo.

Además, el 8 de septiembre, el hombre la forzó a mantener relaciones sexuales en el sofá del domicilio familiar -que se encontraba en Medina de Rioseco (Valladolid)-, según el testimonio de la mujer, quien aseguró que después se encerró en su habitación y telefoneó a una amiga suya, que le envió a la casa un vehículo público (UBER) para su traslado a Salamanca, donde fue examinada en el Hospital Clínico Universitario.

Sin embargo, la Audiencia entiende en su sentencia que las versiones son totalmente contradictorias y la declaración de la denunciante no se ha visto corroborada por datos o elementos periféricos que avalen sus manifestaciones.

Respecto del delito de lesiones, la Audiencia entiende que no se ha podido determinar con exactitud si se refieren a las causadas en Salamanca o en el domicilio familiar y recoge que, según la denunciante, en un momento dijo que no denunció por miedo y en otro se contradijo al manifestar en un principio que se había caído, para luego rectificar y decir que la había empujado.

En cuanto a las amenazas y vejaciones, el contenido de los mensajes de texto que supuestamente mandó el acusado al teléfono móvil de la mujer, la Audiencia advierte de que en ningún momento pudo determinarse que esos mensajes hayan sido remitidos por el acusado ni que procedan de su terminal telefónico, pues ninguna prueba pericial se ha practicado a tal fin.

Las vejaciones son negadas por el acusado, sin que se cuente con más apoyo probatorio para acreditarlas.

Y sobre el delito de agresión sexual, las contradicciones entre ellos resultan más evidentes, según la sentencia, que indica que mientras el hombre asegura que fueron consentidas, la denunciante afirma que los hechos se producen en el sofá del domicilio, mientras que el acusado sostiene que fue en su dormitorio.

Según la denunciante, tras haber sido forzada se refugia en su dormitorio y llama a una amiga suya a Salamanca, que es quien la manda un vehículo de alquiler (Uber) para su traslado a esta ciudad.

Sin embargo, la amiga no ha sido localizada en ningún momento, ni se ha proporcionado su domicilio ni su número telefónico, al igual que el taxista del que solo sabe su nombre.

Además, indica la Audiencia, la denunciante, ni llama inmediatamente a la Guardia Civil, ni acude a ningún centro de salud cercano a fin de que sea reconocida, y prefiere hacerlo a su llegada a Salamanca.

Pero se da la circunstancia de que, según consta en el correspondiente informe médico, la mujer no presenta ningún tipo de lesión y las pruebas biológicas que se llevaron a cabo respecto de las muestras recogidas en el Hospital Universitario de Salamanca no son concluyentes ni relevantes respecto de la realidad o no de la agresión sexual.

Por todo ello, ante la ausencia de una prueba de cargo concluyente y por aplicación igualmente del principio "in dubio pro reo", la Audiencia procede a la absolución del acusado.