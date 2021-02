Muñoz valora el apoyo estatal a la candidatura para albergar el Congreso Internacional de Astronáutica en 2024

"Ser sede de este evento constituiría un espaldarazo muy importante para la estrategia municipal de impulso a nuestra industria aeronáutica y del espacio, y especialmente para esta última". Además de darle visibilidad, "es una oportunidad para atraer inversiones", ha explicado en un comunicado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz.

Para optar a la sede, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas ha remitido a la IAF el aval para Sevilla expresando el apoyo del Gobierno y de todos los miembros españoles de esta federación -en la actualidad, diez, entre instituciones públicas y empresas privadas-. "Se trata de una apuesta de país la que realiza Defensa en beneficio de Sevilla", ha abundado el delegado, quien ha agradecido este apoyo ministerial.

Al congreso asisten los más altos directivos de agencias espaciales internacionales. En ediciones anteriores, congregó a entre 4.500 y 6.000 participantes, y tiene 6 días de congreso y 4 jornadas previas con diferentes eventos profesionales (The Space Generation Congress, The International Meeting for Members of Parliaments, The IAC Host Summit y The IAA Academy Day), así como programas paralelos para profesionales y estudiantes.

Teniendo en cuenta estos precedentes, el impacto económico directo de la organización del congreso en Sevilla rondaría los 11 millones de euros, uno de los mayores importes de cuantos congresos se hancelebrado hasta ahora en Fibes. La decisión final se adoptará en el Congreso Internacional de Astronáutica que este año se celebrará a finales de octubre en Dubai y, en principio, la ciudad de Sevillacompetirá con Milán (Italia), Budapest (Hungría) y Adelaida (Australia).

"Seguimos trabajando desde Fibes para captar más congresos y eventos para cuando se levanten las restricciones a la movilidad geográfica impuestas por la pandemia de la Covid-19", ha considerado Muñoz.

Sevilla fue Capital Europea del Sector Aeroespacial en 2019, cuandoejerció la presidencia de la Red de Ciudades Ariane, y acogió ese mismo año la Reunión Ministerial de la ESA-Space19+. En la estrategia municipal de apoyo al sector, el Ayuntamiento también apuesta por celebrar congresos relacionados con la aeronáutica y el espacio organizados por Fibes, como fue la primera edición del Space&Industrial Economy 5.0 Virtual Summit en 2020, que nace con vocación de futuro.

Asimismo, en 2018 se desarrolló la cumbre internacional Global Summit CAPA Low Cost Long-Haul, un evento especializado en aerolíneas low cost (de bajo coste) que operan el largo recorrido y orientadas al mercado asiático, o la cita internacional CAPA-Aviation Week Network Airline Operations Leaders Summit del año 2019, que se centró en la industria de la reparación y el mantenimiento de aeronaves.

"Es una gran apuesta de Fibes por la aeronáutica y el espacio y, además, por la generación de productos congresuales y feriales en torno a la innovación y la industria", según ha agregado el delegado.

La Federación Internacional Astronáutica (IAF) fue gestada por científicos de toda Europa relacionados con el espacio, con el afán de colaborar en la investigación. Durante los años de la carrera espacial, la IAF era uno de los pocos foros donde los miembros de las dos Europas (del Este y Oeste) podían reunirse en su Congreso Anual Astronáutico.

Este congreso anual es de carácter multidisciplinar y abordamúltiples aspectos de la industria y la ciencia del espacio. La IAF consta actualmente de 407 miembros de 71 países, entre agencias espaciales, empresas, instituciones de investigación, universidades, asociaciones e institutos y otras entidades.