Coronavirus.- Puig aposta per un acord entre comunitats per a limitar la mobilitat en Pasqua

Així ho ha expressat Puig aquest divendres en una entrevista concedida a Europa Press, en la qual ha defès aquest acord a nivell estatal per a aquest període festiu. "Pensem que ha d'haver-hi una posició del conjunt del sistema, perquè és molt important consolidar ara. Si consolidem, probablement els pròxims mesos tindrem més oportunitats d'anar cap a la normalització amb major vacunació i major capacitat de contenció de la pandèmia", ha explicat.

Respecte a la flexibilització de les restriccions a partir de març, ha incidit que no es pot "malgastar" l'esforç realitzat en "uns pocs dies", i ha reiterat que la situació encara és "molt difícil".

De fet, respecte a l'alleugeriment d'aquestes mesures, ha apuntat que es prendran les decisions la setmana vinent, quan es convocarà una Comissió Interdepartamental, que tindrà en compte el "semàfor" que estableix el Consell Interterritorial de Sanitat. Així, preveu que en els pròxims dies "se'n vagen consolidant" les dades i espera una major "constatació de la baixada" de la incidència. No obstant açò, ha recordat que "estem encara en un risc alt".

Puig ha insistit que "ningú vol restriccions", però que es fan "per a intentar evitar contagis i morts, però no perquè a ningú li produeix cap tipus de satisfacció". Per açò, ha apostat per "flexibilitzar, però al mateix temps mantindre amb tota determinació la posició"

Preguntat pels àmbits en què començaran a alçar-se les mesures, ha indicat que hi ha "una voluntat d'actuar en funció d'allò que ja se sap que genera major sociabilitat". "No és el mateix un comerç que un bar o un restaurant, entre altres coses perquè s'està més temps junts en un bar i un restaurant i es lleva la mascareta", ha apuntat.

"Hem d'insistir i encara que hi haja alguna flexibilització, que la va a haver-hi si tot continua igual, hem de continuar insistint en allò que ja sabem que és positiu per a superar la pandèmia, que és, per descomptat, l'ús permanent de la mascareta, la neteja i la higiene de mans i la ventilació", ha apuntat. De fet, ha incidit en aquesta última qüestió, que "ara va a ser més fàcil perquè anem cap a un oratge més favorable".

"HEM DE RESPIRAR UNA MICA"

En aquest sentit, ha defès que "mai ens podem oblidar" que estem "en el mig" de la pandèmia encara que "hem de respirar una mica", una cosa que considera "necessari" per les conseqüències "econòmiques, socials i també psicològiques".

Respecte a aquesta última qüestió, ha remarcat que aquest virus ha afectat "tot allò que té a veure amb la nostra manera de ser" ja que ha atacat "fonamentalment la sociabilitat, el contacte, la nostra manera de ser mediterrani". De fet, ha considerat, ara que s'acosta l'aniversari del primer estat d'alarma, que ha sigut un any "realment dur", i ho ha qualificat d'"annus horribilis".

VACUNACIÓ

Pel que fa a la vacunació massiva, que preveuen que comence a la fi de març, Puig ha avançat que es preveu un gran centre de vacunació en cada capital de província i Elx i, almenys, s'habilitarà un espai per a inocular dosis en cada capital de comarca.

En aquest sentit, ha indicat que aquest dissabte es reunirà la comissió de vacunació per a tractar en quins llocs s'establiran aquests centres. A més, ha indicat que els hospitals de campanya són tres espais que "segur que se'n van a utilitzar".