Spiriman anuncia el "milagro" de su curación: "El cáncer ha desaparecido de mi cuerpo"

El médico granadino Jesús Candel, alias Spiriman, ha anunciado que ha superado el cáncer que padecía y que le había sido diagnosticado el pasado agosto. "El cáncer ha desaparecido de mi cuerpo", ha dicho en un vídeo publicado en Youtube titulado La fuerza del propósito.

El médico escogió un lugar "especial" para dar la noticia: en Sierra Nevada, con el Pico del Veleta al fondo, Candel ha contado cómo ha sido su "milagro".

"Cuando el 4 de agosto me diagnosticaron un adenocarcinoma de pulmón con tantas metástasis y me dijeron cómo tenía los huesos y los órganos de mi cuerpo, yo deseé e imaginé, me propuse curarme. Hoy he hecho mi promesa porque le dije a la Virgen de las Nieves que si llegaba a lo que hoy me han notificado vendría a darle las gracias y a rezar", ha asegurado.

Su recuperación ha sido "espectacular" e "increíble", ha opinado el médico granadino. "El tumor ha desaparecido y las metástasis de mi cuerpo, de todos los huesos, esas vértebras que tenían lesiones líticas tremendas y que incluso penetraban en el canal de la médula, han desaparecido", ha indicado.

"Yo me encontraba bien, me encontraba fuerte, y desde el minuto uno, mi propósito y mi intención era curarme", ha añadido.

Candel se ha sincerado al explicar que fue su "fuerza interior", "esa fuerza que todos tenemos y que es capaz de hacer milagros", la que le llevó a luchar y a querer vencer a la enfermedad.

Asimismo, ha manifestado que para ello se ha "aferrado" a la evidencia científica a base de tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia o la terapia dirigida. "Lo he probado todo, y como muchos que estáis pasando esta enfermedad, ya sabéis que lo duro de esta enfermedad son los efectos secundarios que tenemos, pero son pasajeros", ha expresado.

En este sentido, ha enviado un mensaje de esperanza para todos aquellas personas con cáncer: "Yo me aferré a que el que lucha y el que quiere vencer a esta enfermedad, vive. Y os animo a todos a que lo hagáis. No guardo rencor a nadie. Solo os quiero decir que siento cosas maravillosas. El cáncer es una experiencia de vida y el cáncer es algo que se puede superar. La enfermedad no es nada más que la expresión de aquello que tenemos dentro y que no queremos cambiar. Yo lo he experimentado y os puedo decir que esta segunda oportunidad que me ha dado la vida la voy a vivir desde el amor", ha dicho.