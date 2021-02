"Es legal, pero no lo comparto", afirma el exdirector de la Finba sobre el nombramiento de Faustino Blanco

En unas declaraciones a Europa Press, Caso ha puesto en evidencia que, aunque legalmente una fundación cuyo patronato es mayoritariamente privado puede designar libremente a su director, esto contradice el proceso selectivo al que él se sometió para acceder al mismo cargo en 2017. Ha señalado además que el Patronato no buscó asesoramiento para decidir sobre el nombramiento de Blanco.

El proceso de designación del nuevo director, por tanto, "no es el habitual" en instituciones como el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), gestionado por la Fundación. "Ningún instituto acreditado selecciona a su gerente si no es a través de un proceso competitivo", ha explicado Caso, especialmente cuando está optando al sello de Excelencia en Recursos Humanos para la Investigación (HR Excellence in Research) que concede la Comisión Europea.

Este sello establece 40 principios del código europeo de contratación de recursos humanos en ciencia, entre los que figura que los puestos han de cubrirse en condiciones de competitividad, igualdad y equidad. Si se está optando a ese sello, ha agregado, "no encaja muy bien" el nombramiento de Blanco, sino que lo "contradice".

El cargo que ahora ostenta quien fuera consejero de Sanidad en la época en la que se fundó la Finba, implica una serie de responsabilidades como director de gestión del ISPA. Ese cargo, ha explicado Caso, tiene que nombrarlo el Consejo Rector del ISPA. "Cuando estaba yo se decidió así, ahora si hay un cambio no tengo nada que objetar desde el punto de vista del marco legal", ha dicho.

Ha señalado a este respecto que si la propia comunidad científica del ISPA "no pone pegas" a este nombramiento, "poco más se puede decir". La misma opinión le merece el hecho de que Blanco vaya a cobrar el doble que él por el mismo cargo. "Si los científicos lo aceptan no podemos discutirlo", ha dicho.

Sobre esta cuestión, ha señalado que en una autonomía como Asturias, "cualquier ingreso es capital" y el control del gasto "es fundamental". "Yo era consciente cuando me incorporé, y en ningún momento me he planteado ningún aumento de salario, porque entendía la situación económicamente limitada de la comunidad para invertir en investigación", ha agregado.

Ha recordado Caso que una de las funciones de la dirección es captar fondos para fomentar la investigación y hacer crecer el Instituto.

"CUALQUIER CAMBIO PUNTUAL NO AFECTARÁ A LA FINALIDAD DEL ISPA"

Para quien fuera el principal gestor del ISPA durante los años de su despegue, el hecho de que haya un "cambio puntual" como el nombramiento de un nuevo director, "no va afectar" al dinamismo ni a la finalidad última del Instituto.

En este sentido ha resaltado que la dirección científica del ISPA es la que "marca el rumbo", y el conjunto de investigadores son la verdadera "piedra angular" del mismo. Considera Caso que el ISPA "no recae sobre una persona", por lo que el nombramiento de Blanco "no puede afectar en lo más mínimo al buen hacer" de la institución. "ME FUI ENCANTADO POR HACER UN BUEN TRABAJO"

Caso se ha mostrado satisfecho por el trabajo que ha realizado hasta su marcha en el Instituto, orientado desde el inicio a la consecución de la acreditación del Instituto de Salud Carlos III como Instituto de Investigación Sanitaria.

Así, ha explicado que junto al equipo con el que trabajó a lo largo de estos tres años y medio de gestión, se ha logrado contratar y estabilizar a una plantilla de 95 trabajadores, iniciar y "encarrilar" todo el proceso de acreditación, y adaptar el Instituto a la nueva guía del Carlos III para optar más fácilmente a la revalidación de la acreditación cuando sea el momento.

"Yo ya tengo mi medalla", ha dicho, destacando que se fue "encantado" por haber hecho un "buen trabajo" en el Instituto. Ha recordado que fue él mismo quien solicitó su marcha porque "ya no le sacaba más jugo" a la gestión del ISPA, al considerarse una persona "más emprendedora". Ahora, ha dicho, no necesita más que el "beneplácito" de ver cómo el Instituto da los últimos pasos para lograr una acreditación que se espera para el segundo semestre de 2021.

Con estas afirmaciones ha zanjado los rumores sobre su marcha, explicando además que ya en julio comunicó al Patronato su intención de no renovar el contrato temporal que lo ataba a la Finba y dejar la institución a 31 de diciembre, justo después de terminar la propuesta de acreditación. "Yo quería cerrar el año y que el nuevo director empezase con un nuevo plan de actividad", ha explicado.