El PSOE exige a la Junta que "finalice de una vez" las obras complementarias pendientes del metro en Armilla

En una visita a Armilla, el parlamentario andaluz del PSOE Gerardo Sánchez, acompañado de la diputada, Elvira Ramón, el parlamentario Juan José Martín Arcos y la alcaldesa, Loli Cañavate, ha reclamado a la titular de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, la misma "celeridad" que "ha tenido en otras localidades" para acometer estas mejoras vinculadas al metropolitano.

"Se han olvidado por completo de las actuaciones contempladas", ha dicho el socialista, que ha reclamado para Armilla el mismo trato que el resto de municipios por los que pasa el metro de Granada.

En concreto, se trata de la instalación de cámaras de seguridad en las calles peatonales por las que transcurre el metro dentro del término municipal armillero, la puesta en funcionamiento de las luces de seguridad que hay instaladas en el suelo y otras obras compensatorias.

"Atendiendo las reivindicaciones del pueblo hemos presentado ya preguntas en el Parlamento para que la consejera de Fomento nos aclare el por qué aún no se han acometido estos trabajos", ha dicho Sánchez, que, no obstante, ha añadido que, en caso de no producirse esa respuesta, "se presentarán las iniciativas que sean necesarias para lograr una solución a la situación actual".

"Estaremos atentos y vigilantes", ha insistido el parlamentario, que ha subrayado que "de estas actuaciones depende la convivencia del Metro con la ciudadanía y la seguridad de este medio de transporte".

Por su parte, la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha reivindicado la ejecución de estos trabajos, "claves en una zona especialmente complicada como es la calle Real en el cruce con la Avenida de Poniente, ya que simultanea el paso de metro, vehículos, ciclistas y peatones".

"Aún no han sido instaladas las cámaras que, junto al resto de acciones, alcanzan un presupuesto de unos 5,5 millones de euros que Fomento no ha invertido aún para completar el proyecto del metro en nuestra localidad", ha expuesto.