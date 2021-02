Rechazadas las peticiones del PP para el soterramiento, con críticas cruzadas por la gestión y el compromiso con la obra

Todo ello, en una sesión extraordinaria, convocada a petición del Grupo Popular, en la que, tras más de tres horas de debate, la constante ha sido el cruce de críticas entre Gobierno municipal y oposición sobre la gestión pasada, presente y futura de los trabajos y el compromiso con las obras del soterramiento.

Al comienzo de la sesión han intervenido los representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Julián Herráiz, que, tras criticar la participación y transparencia del Ejecutivo local, ha resaltado la "importancia de avanzar por y para los vecinos"; y por la AAVV Los Lirios, Juan Manuel Zaldívar, que ha pedido transparencia y ha reclamado que el soterramiento vaya "como llevamos pidiendo desde hace 11 años", hasta el colegio de Los Lirios.

En defensa de la propuesta del pleno, el portavoz del Grupo Popular, Conrado Escobar, ha incidido en la paralización del proyecto "y la rotura de consensos", si bien ha apuntado que, tras el anuncio de la petición de la sesión por el PP, "han hecho más en una semana, en fotos, que en los dos últimos años".

Ha incidido en que, si se hubiera seguido el proyecto "consensuado por unanimidad en pleno", los trabajos "estarían ya acabados", frente a lo que ha recordado que "el lunes se cumplen 600 días de paralización". "Han creado un problema donde no lo había", ha criticado y ha mostrado su preocupación "porque, después de muchos meses de retraso, las obras se van a prolongar hasta 2023, espero que no sea un cálculo electoral".

Frente a ello, ha defendido "recuperar el consenso perdido", con sus peticiones que se han centrado en "abrir el Parque de Felipe VI en dos meses, un calendario realista para el Nudo de Vara de Rey, una solución definitiva para la subestación de Cascajos, arreglar entre marzo y abril los desperfectos del entorno y abrir la estación de autobuses para septiembre".

Para el portavoz del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, "estamos antes un tema de ciudad que trasciende a varias Corporaciones", en el que, como ha defendido, "nosotros nunca hemos cambiado de criterio", en referencia al mantenimiento del túnel original, por lo que ha considerado que "se ha perdido una oportunidad".

Con todo, ha apuntado a su confianza "en acabar la Fase 1 y en no olvidar que el objetivo de ciudad es hacer y completar las Fases 2 y 3". Ha señalado, para finalizar, que ha comenzado conversaciones con el Gobierno de La Rioja para el proyecto deportivo en la actual estación de autobuses "que, de momento, sigue dando servicio, en un espacio que, si no, se degradaría".

Desde Unidas Podemos, su portavoz José Manuel Zúñiga ha criticado que "el PP trae este tema de forma totalmente partidista, para distraer de otros temas que les preocupan más ahora mismo". Ha criticado que, sobre la estación de autobuses "venden humo" o que el Nudo "lleva parado no año y medio, sino desde 2014 por ustedes" y ha defendido que la solución actual gana espacio para el peatón "por una ciudad más amable y segura".

Y, desde este mismo Grupo, la concejala Amaia Castro ha dicho a Escobar que "están ustedes haciendo oposición a su antigua alcaldesa, porque si hubiera cumplido los plazos, todo estaría acabado", al tiempo que ha hecho referencia a asuntos sin resolver, como la enajenación de terrenos, o la propia estación de autobuses "que Gamarra dijo que estaría finalizada para 2018".

La concejala de Ciudadanos Rocío Fernández ha lamentado que el actual equipo de Gobierno "entró desacreditando estas institución y rompiendo consensos, actuando a escondidas y olvidando la transparencia. "Tenemos un edificio construido por 18 millones, que el alcalde dice que no tiene prisa por abrir. Es una excusa que no tienen los trámites, se sabía que había que hacerlos", ha criticado.

En unas críticas en la que luego ha insistido el portavoz 'naranja' Ignacio Tricio, Fernández ha acusado al equipo de Gobierno de "como achacan a la anterior alcaldesa, de querer dejar su impronta en este proyecto", del que ha dicho que "si se hubieran respetado los consensos y se hubiera seguido con el proyecto original, estaría finalizado". "Esperamos que todo esto no se convierta en un nuevo CCR", ha concluido.

Antonio Ruiz Lasanta, por el Grupo Popular, ha argumentado que "el equipo de Gobierno ha entrado al trapo y a todo correr, queriendo hacer ver que llevaban tiempo haciendo cosas". "Tras dos años, hablar de herencia envenenada ya no vale. Han enredado del todo una operación cosida que estaba atada y bien atada. No han hecho más que paralizar, improvisar y dar una solución que, al final, es peor que lo que había y que, además, no está consensuada", ha criticado.

El concejal de Participación Ciudadana, el socialista Kilian Cruz-Dunne, por su parte, ha asegurado que el equipo de Gobierno "cumple 20 meses y cuatro días siempre tomando la iniciativa, solucionando temas heredados", entre los que ha incluido el Nudo de Vara de Rey, la subestación de Cascajos y la estación de autobuses. Una crítica en la que ha incidido más tarde el portavoz socialista Iván Reinares.

Sobre el Nudo, ha recalcado que "se ha regresado al consenso político y técnico que era la opción original y la más valorada técnicamente"; sobre la subestación, ha dicho que "se ha perdido la oportunidad de integrarlo en el soterramiento"; y, respecto a la estación, "es imposible que esté abierta en 2021, tenemos un edificio que hay que convertir en estación, y eso será a lo largo de 2022".

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, ha dicho que "el túnel era un capricho" y ha asegurado que el consenso en este proyecto "estaba desvanecido, nadie lo quería". Igualmente, ha defendido el proyecto actual "con el que se ha recuperado el consenso" y que "coincide con todas las líneas de nuestro modelo de ciudad".

"Las obras, si todo va bien, podrían empezar a final de este año y durar 10 meses", ha señalado sobre el Nudo de Vara de Rey, mientras que ha reseñado que "la rotonda de Belchite y la prolongación de la acera de Hermanos Hircio está incluida en el proyecto" y, sobre la subestación de Cascajos, "no estamos improvisando, es la opción mejor", en la que contribuirán Iberdrola, con 1,5 millones, y LIF, "en la obra civil".

Caballero ha desgranado, por último, los "14 millones de euros que quedan por ejecutar" en la Fase 1, como el propio Nudo, la rotonda de Lobete, el sifón de Avenida de Colón, el entorno del Edificio Patricia y la solución de la subestación de Cascajos, "además de todo lo relacionado con la venta de los terrenos".

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, para cerrar el pleno, ha mostrado la "ambición" del Ejecutivo local de "terminar la Fase 1 en este mandato". Un objetivo "para el que faltan más cosas que la estación de buses, la subestación o el Nudo de Vara de Rey" y en la que, además, "el obstáculo es que no depende solo de nosotros".

Ha afeado al PP que "tras sus ocho años de mandato local, nos pidan ahora cuentas y nos planteen exigencias" sobre las obras, algo que ha calificado como "insólito" y ha recalcado que "no podemos tener más compromiso con este proyecto que pagar sus deudas", que, como ha recordado, se saldarán de saldar este año, con el pago de 34,9 millones de euros.

"Ustedes dejaron muchas cosas a medio terminar, y nosotros las estamos acabando. No vamos a prometer cosas que no sabemos si vamos a poder cumplir, pero nuestro compromiso es trabajar por y para el soterramiento, para cerrar esa herida que tiene Logroño, con un gestión diferente y transparencia", ha finalizado el primer edil.