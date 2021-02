Marta López Álamo, sobre los planes de boda con Kiko Matamoros: "Yo no me caso hasta que no hinque la rodilla"

El programa Socialité desveló en su última entrega los posibles planes de boda entre la influencer Marta López Álamo y su pareja, el tertuliano Kiko Matamoros. Una noticia que, unos días después, continúa dando que hablar.

Si bien era el colaborador de Sálvame quien confirmaba la noticia dada por el programa de María Patiño, la influencer ha sido la que ha hablado ahora sobre los planes de boda que tienen entre manos.

"Yo hasta que no me lo pida... Yo no hablo de boda hasta que él me lo pida, ya se lo he dicho. Que hinque rodilla, es lo que hay", ha respondido la modelo este viernes ante las cámaras de Europa Press.

Aunque estas palabras de la joven pueden sonar a advertencia, lo cierto es que la pareja ya ha elegido la iglesia donde va a oficializar su enlace: la basílica pontificia de San Miguel, en Madrid. Por ello, a Kiko no le debe de quedar mucho tiempo para ponerse a los pies de su chica.

Una elección que no es casualidad, ya que la pareja ha trasladado su nidito de amor a una casa que se encuentra muy cerca de dicho templo. Eso sí, la mudanza todavía se está tramitando. Marta López ha querido compartir con todos sus seguidores el proceso.

'Storie' de la 'influencer' compartiendo el proceso de la mudanza. MARTA LOPEZ / INSTAGRAM

Poco a poco la casa va tomando forma, aunque en las fotos que comparte la influencer se deja ver que todavía hay cajas y faltan varios muebles. Aun así hay estancias que ya están tomando forma y Marta ha querido presumir de ello.

Captura de pantalla del rincón favorito de la joven. MARTA LOPEZ / INSTAGRAM

Con un gran piano y unos buenos ventanales, se ha convertido en uno de sus rincones preferidos. Se aprecia que van llegando algunos muebles, pero con cuentagotas ya que es el propio Kiko Matamoros quien está diseñándolos, un hecho que hace que se prolongue aún más la espera.

Tampoco está lista la cocina. Marta López asegura que todavía no tienen puesta la vitrocerámica, pero que mientras ponen la definitiva, la pareja se ha hecho con una portátil para poder cocinar. "Aún no tenemos vitro", dice en sus stories.

'Stories' donde se aprecia la vitro portátil. MARTA LOPEZ / INSTAGRAM

Con los planes de boda viento en popa y el proyecto de su nuevo nido de amor en proceso, la pareja vive uno de los momentos mas románticos de su relación, que en marzo cumplirán su segundo aniversario.