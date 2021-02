El Instagram de Gloria Camila, hija de Rocío Jurado: estilo de vida, su lado más familiar y el amor por su pareja

Gloria Camila es conocida por ser una de las hijas de Rocío Jurado. Tanto ella como su hermano José Fernando fueron adoptados por la cantante durante su matrimonio con el torero José Ortega Cano, el padre de ambos.

Además, son hermanos por parte de madre de Rocío Carrasco, hija que la tonadillera tuvo con el boxeador Pedro Carrasco.

La joven es ya un rostro conocido en televisión, ya que ha aparecido en diferentes programas de Mediaset. Además, acumula, en estos momentos, 810.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

El Instagram de Gloria Camila

Con sus segudiores, Gloria Camila comparte numerosas publicaciones que tienen que ver con su estilo de vida, es decir, muestra los restaurantes a los que va, los viajes que hace, la ropa que se pone, lo complementos que usa...

Por otro lado, la joven muestra su lado más sentimental cuando publica fotografías junto a su novio: "No he podido tener más suerte de tener a mi lado a una persona que me aporta tranquilidad, amor, paz mental...", le escribe en una de las instantáneas.

Por último, también muestra lo unida que está a su familia, ya que se pueden ver publicaciones en donde aparece son su padre, Ortega Cano, al que no dudó en felicitar públicamente durante su cumpleaños: "Mi maestro de la vida. Te amo papá. Muchas felicidades, lo importante es seguir cumpliéndolos" .