Puig cree que la cárcel "no es la mejor respuesta" para delitos de libertad de expresión y aboga por "actualizarlos"

Así se ha expresado Puig en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha mostrado su "preocupación" por los incidentes que se están registrando en las protestas para pedir la libertad del rapero Pablo Hasél. "Cualquier situación de enfrentamiento y cualquier momento de violencia, sea como sea me produce una profunda desazón", ha manifestado.

Por lo que se refiere a la situación de Hasél, Puig ha argumentado que "para los delitos de libertad de expresión no es la cárcel la respuesta adecuada, lo que no quiere decir que no tenga que tener respuesta". Preguntado sobre un posible indulto, ha indicado que es una cuestión que le corresponde al Gobierno.

En este sentido, ha apuntado que sí hay afirmaciones que pueden tener "algún tipo de determinación injuriosa o calumniosa": "Indicar que se está a favor de que se liquide a una persona, yo desde luego nunca avalaré ese tipo de cuestiones, pero sí que avalaré que se puedan decir". Al respecto, ha rechazado contenidos que "afectan a una defensa de posiciones muy polarizadas o incluso violentas".

Por otra parte, respecto a las concentraciones Puig ha asegurado que "es evidente es que en este país está reservado el derecho de manifestación, el derecho, concentración, pero debe hacerse desde desde una posición claramente pacífica y no violenta". De hecho, considera que la mayoría de personas que asisten a estas concentraciones mantienen esta posición, aunque "puede haber grupos organizados o no organizados que actúan de una manera no consciente de lo que es la convivencia".

"EXCESOS"

Igualmente, ha apuntado que "también puede haber excesos por parte de alguna persona de los cuerpos de seguridad", algo sobre lo que ha apuntado que la delegada del Gobierno, Gloria Calero, ha iniciado una investigación. "Desde luego, si alguien en el espacio público ha cometido algún error, tiene que tener también consecuencias", ha manifestado.

Pese a esto, el president ha asegurado que "en términos generales la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es profundamente profesional y respetuosa con la Constitución", aunque "puede haber alguien que no actúe en consecuencia".

En este sentido, ha pedido mantener "siempre el respeto a la convivencia" porque es un "valor fundamental que solo se sabe el valor que tiene cuando se fractura" y ha defendido que "se exprese con toda la rotundidad y vehemencia que se quiera la libre opinión", pero respetando la "convivencia" y "jamás dar cobertura a ningún tipo de violencia".

Sobre la posición de su socio de gobierno, Compromís, ha apuntado que "cada grupo político tiene derecho a ejercer su libertad de expresión y a su actuación política".

Desde la coalición se criticó la actuación policial en la protesta de València el jueves y denunciaron una agresión al diputado Carles Esteve. En este sentido, ha incidido que la delegada del Gobierno está desarrollando "una labor de investigación por si ha habido algún exceso".

"De lo que se trata es de actuar con la mayor prudencia, responsabilidad e intentar pacificar esta situación defendiendo los derechos a la libertad de manifestación y expresión siempre", ha manifestado. En este sentido, ha instado a no "extralimitar diferencias en esta cuestión", aunque ha asegurado que "respeta" la posición de todos los grupos.

Así, ha incidido en que se necesita la "máxima cohesión de la sociedad" en un momento de pandemia "muy difícil". "Cualquier cosa que signifique polarización es negativa incluso para la lucha contra la pandemia", ha agregado.