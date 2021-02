PSOE: "El PP tergiversa sobre la LOMLOE para que no se hable de la nefasta gestión educativa del Gobierno regional"

Espín ha hecho estas declaraciones tras la comparecencia de los representantes de la patronal de centros de enseñanza privada y concertada en la Región, CECE, y la confederación católica de padres y madres de la Región de Murcia, CONCAPA en la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional.

"Llevamos meses viendo como la derecha de la Región busca aliados para criticar una ley aprobada con toda la legitimidad en las cortes generales, que posiciona a la educación pública en el lugar que le arrebató el PP en sus años de gobierno y que, en esta Región, tiene su máximo exponente", ha indicado Espín.

Ha recordado que el PP no ha solicitado ni una sola comparecencia de ningún colectivo de la educación pública, que representa al 70 por ciento del alumnado de la Región. "Es curioso que solo lo hayan hecho con representantes de la escuela privada y concertada. Está claro cual es su modelo educativo".

"Desde luego, desde el PSOE no vamos a entrar en la guerra pública-concertada a la que nos quiere llevar la derecha. Y no lo vamos a hacer porque para nosotros no existe tal guerra. Ambos modelos conviven desde hace décadas y así seguirá siendo", ha añadido.

El diputado socialista ha insistido en que, con la LOMLOE, las familias van a poder seguir eligiendo el centro en el que estudian sus hijos, tal como lo venían haciendo hasta ahora; los centros de Educación Especial van a seguir abiertos; se va a invertir en educación hasta llegar al 5 por ciento del PIB nacional; se va a apostar por la digitalización de la escuela y por afianzar la calidad del sistema público de educación, y el objetivo final es conseguir el éxito escolar de todo el alumnado y el desarrollo de su potencial personal.

"Pero mientras el PP centra todos sus esfuerzos en mentir a la ciudadanía sobre esta ley, la Región de Murcia sigue siendo la única comunidad autónoma con semipresencialidad en todas las etapas educativas, la única que deja en casa, sin atención educativa, cada día a miles de alumnos, y la única que ha abandonado a su suerte a las familias, sin medidas de conciliación que acompañen a este despropósito".

Espín ha afirmado que el PSOE ha sido el único que, desde el principio, se ha mantenido firme en su postura, apostando por la presencialidad completa con todas las medidas de seguridad.

"Fuimos quienes impulsamos la moción que, al respecto, aprobó está cámara. Hemos interpelado y preguntado en infinitas ocasiones a la consejera sobre este tema. Y no vamos a parar hasta que se garantice el derecho a la educación de todos nuestros alumnos, y puedan volver, con todas las garantías a sus aulas los 5 días a la semana, tal como lo hacen el resto de estudiantes españoles", ha remarcado.

"La presencialidad debe volver ya, y el Gobierno regional debe olvidarse inmediatamente de los vetos parentales que la justicia ya tumbó el año pasado. En esto, y no en las guerras absurdas en las que pretende incluirnos el PP, estaremos los socialistas, como hemos estado siempre", ha concluido.