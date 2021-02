Cvirus.- El Consell aprova ajudes de 7.000 euros per pub i 28.500 per discoteca per a compensar el seu tancament

Sobre aquest tema, la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, en roda de premsa per a informar dels assumptes tractats en la reunió del Ple del Consell, ha explicat que aquesta línia d'ajudes directes "està dirigida a compensar des de la Generalitat, i en la mesura del possible, els negatius efectes que sobre l'economia i l'ocupació vinculada a l'activitat d'oci nocturn està tenint l'obligat cessament d'activitat dels establiments públics d'oci nocturn".

Les beneficiàries d'aquestes ajudes directes seran les persones i entitats que exercisquen l'explotació econòmica de pubs, cafés concert, cafés teatre, discoteques, sales de ball i sales de festa.

A més, la percepció d'aquestes ajudes serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret.

Per a rebre aquestes ajudes, les persones físiques o jurídiques explotadores d'aquests establiments públics d'oci nocturn han d'acreditar aquesta condició a data de 17 d'agost de 2020 i que aquesta es manté a data de presentació de sol·licitud de l'ajuda.

El decret destinarà un import global màxim de 3.725.000 euros per a ajudes a pubs, café concert, o café teatre, que serà 7.000 euros per local, i un total de 4.275.000 euros per a discoteques, sales de ball, o sales de festa, 28.500 euros per establiment.

En el supòsit de no esgotar-se el crèdit pressupostari destinat a atendre les sol·licituds presentades per algun o alguns dels beneficiaris corresponents, el sobrant podrà destinar-se a augmentar l'import global màxim assignat a aquella tipologia per al qual l'estimació inicial resulte insuficient per a atendre les sol·licituds que compten amb informe favorable però estiguen condicionades a disposar de major consignació pressupostària.