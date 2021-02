PP contempla acciones legales si "la peor ministra de Medio Ambiente de la historia" incluye el lobo en el LESPRE

Así consta en uno de los tres puntos de la propuesta de resolución de la Proposición no de Ley (PNL) que defenderá el PP en el pleno de las Cortes de la próxima semana en la que los 'populares' se quieren hacer eco del "clamor social" existente al norte de la Comunidad en contra de la pretensión de la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, de prohibir la caza del lobo al norte del Duero.

El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha cargado en concreto contra los intereses sectarios e ideológicos de "la peor ministra de Medio Ambiente que ha tenido nuestro país en su historia" como se evidenció, a su juicio, en la reciente Comisión Estatal de Patrimonio Natural "absolutamente surrealista y sin precedentes" donde por primera vez se impuso el voto de calidad del Ministerio y el de ocho comunidades autónomas que representan el 2 por ciento de la población de lobos del país, frente a la opinión de otros ocho territorios donde vive el 98 por ciento de estos animales.

De la Hoz ha recordado la oposición de las OPAs y del propio ministro de Agricultura, Luis Planas, a la posibilidad de prohibir la caza del lobo al norte del Duero para preguntar qué más necesitan el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la "ministra ecologista y sectaria" para frenar "un absurdo" que puede poner en peligro el modo de vida de muchas personas.

"¿Qué le importa a aquellos que hacen ecologismo de moqueta en Madrid lo que sucede en la montaña leonesa, en la montaña palentina o en la montaña zamorana?", se ha preguntado De la Hoz en tono irónico para instar al PSOE de Castilla y León a que se ponga del lado de los ganaderos y del mundo rural de Castilla y León en contra de la "voluntad absurda, irracional e injustificada" del Gobierno de prohibir la caza del lobo al norte del Duero. "Sabemos que vale de muy poco la palabra de Tudanca", ha espetado al respecto convencido de que el socialista se guía más por su voluntad de "no molestar a su patrón".

Preguntado por el sentido del voto del Grupo Socialista a la PNL del PP que exigirá al Gobierno que desista de su intención de incluir al lobo al norte del Duero en el LESPRE, Tudanca ha asegurado que el PSOE no ha cambiado "ni un ápice" de una posición de la que no se va a mover desde el convencimiento de que nadie quiere que se extinga el lobo pero tampoco que se extingan los ganaderos en el medio rural.

"No vamos a permitir que se extingan los habitantes del medio rural que necesitan seguridad, que necesitan que haya cupos para el control de la especie, que necesitan indemnizaciones dignas y que se paguen de forma rápida y que necesitan compensaciones por realizar su actividad en el medio rural. Esta es la posición que hemos defendido aquí y allí", ha respondido Tudanca para quien tiene que ser la Junta la que explique los motivos por los que no paga indemnizaciones desde el mes de octubre o por qué no ejecuta la mitad de los cupos autorizados para controlar la especie.

"La norma sigue siendo la misma desde hace muchos años y los ganaderos mantienen las mismas quejas", ha concluido Tudanca que se ha mostrado confiado en que el asunto acabe con una posición de consenso y de equilibrio por parte de todos y con compensaciones suficientes para los ganaderos junto a estrategias de control del lobo.

Así se ha sustanciado en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces que ha ordenado el pleno de los días 23 y 24 de febrero, una sesión "densa" a la que el Grupo Socialista llevará una Proposición de Ley de modificación de la Publicidad Institucional de Castilla y León con el fin de que el reparto de dinero público a los medios se hace con criterios objetivos y transparentes.

"Llevamos muchos años denunciando un reparto con enormes vicios y que no corresponde con criterios objetivos que justifiquen su reparto equilibrado", ha explicado Tudanca al respecto para quien esta PNL redunda además en la regeneración en la Comunidad Autónoma.

Por su parte y según ha avanzado el portavoz del Grupo Ciudadanos, David Castaño, los liberales defenderán una PNL en materia sanitaria en la que se hacen eco de una carta remitida por la Consejería de Sanidad a la ministra del ramo, Carolina Darias, y que recoge diez medidas dirigidas al Gobierno de la nación con el fin de reducir las asimetrías existentes en el actual modelo sanitario y que afectan de manera transversal a todos los territorios de España.