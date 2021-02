Quién es Cagri Citanak, el actor turco que da vida a Ferit Simsek en la serie 'Love is in the air'

Las series de ficción turcas han conseguido hacerse un hueco en la parrilla de televisión a nivel mundial y en el caso de España algunas están cosechando un gran éxito. Como Love is in the air, el drama turco basado en la historia de amor entre Eda y Serkan que se puede ver en Telecinco y en Divinity, ambos canales de Mediaset.

Uno de los personajes secundarios de la ficción televisiva es Ferit Simsek, el futuro esposo de Selin Atakan, la mejor persona que conoce a Serkan pero que, cansada de esperar, decide comprometerse con el jóven heredero multimillonario Ferit.

¿Quién es en la vida real?

Ferit es interpretado por el actor Cagri Citanak, un joven de origen turco nacido en Antakya (Turquía) en el año 1990. Comenzó en el mundo de la interpretación desde una edad temprana, ya que con 10 años ya cursaba estudios básicos de teatro.

Más tarde, como explican en la cadena de televisión turca FOX, se trasladó a vivir a Estambul para cursar estudios superiores en la universidad y allí fue donde comenzó su carrera profesional como actor.

Uno de sus primeros papeles fue en la serie My Father Remained In The Class, aunque ha participado en más proyectos hasta aterrizar en Love is in the air como Sweet Revenge, Urgent Love Wanted, Honor Issue, Don't Worry For Me, The Lost City o Silent.