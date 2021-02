Cvirus.- La comissió interdepartamental es reunirà el pròxim dijous per a decidir la desescalada

Així ho ha anunciat aquest divendres la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, en roda de premsa per a informar dels assumptes tractats en la reunió del Ple del Consell.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que és "obvi" que "cal anar preparant-nos a poc a poc en funció de l'evolució de les dades" i ha recalcat: "A tots ens afecta la fatiga pandémica, però la desescalada ha de ser lenta i gradual i estar fonamentada en la situació epidemiològica per a protegir la vida i salut de les persones".

De fet, ha recordat que ahir es van registrar 92 morts i 3.065 nous casos, unes xifres "insuportables", per la qual cosa el dijous s'analitzaran les dades "amb cura" per a decidir sobre les mesures des d'"una base tècnica".

MEDIACIÓ D'IGLESIAS

D'altra banda, ha comentat que el vicepresident segon i ministre d'Assumptes Socials, Pablo Iglesias, encara no ha respost la seua petició que intercedisca davant el Ministeri de Sanitat perquè es vacune les persones cuidadores juntament amb els dependents que estan al seu càrrec.

Oltra ha recordat que la carta en la qual se li demanava la seua intermediació, com va acordar amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, se li ha enviat aquesta mateixa setmana i també es va reclamar en el passat Consell interterritorial, on va ser rebutjada. No obstant açò, ha confiat que "la pròxima reunió del Consell interterritorial s'incloga o veure com es pot arbitrar directament des de la Conselleria de Sanitat".

SITUACIÓ DE RESIDÈNCIES

D'altra banda, ha destacat que, segons les últimes dades que es disposen, el 95% de les persones internes i empleades en residències de majors i de diversitat funcional ha rebut almenys la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus i un 61% de la xarxa ja està immunitzat en haver completat la segona. D'aquesta manera, quedarien per vacunar 2.530 interns i 24 treballadors.