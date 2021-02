El PSOE acusa a PP y Cs de defender intereses de sus "lobbies amigos" al pedir el fin del cierre perimetral

Así lo ha manifestado este viernes el concejal del PSOE tras conocer las "acusaciones gratuitas y faltas de rigor" lanzadas por el teniente de alcalde Mario Arias contra el Gobierno del Principado por su decisión de prorrogar una semana el cierre perimetral. "El señor Canteli y su equipo quisieron salvar la Navidad a toda costa y les dio igual qué consecuencias tuviera", apunta.

Ricardo Fernández recuerda que los criterios para establecer o levantar cualquier medida restrictiva o de protección obedece a criterios estrictamente técnicos fijados por epidemiólogos. "Está claro que las medidas están funcionando. No se puede ensuciar el trabajo científico y de los profesionales sanitarios con un debate político demagógico que nos conduce al desastre".

"A todos nos gustaría que no hubiera restricciones, que se abriera todo, recuperar la vida que llevábamos antes, pero no se puede ignorar la realidad, aunque no nos guste", ha insistido Ricardo Fernández. El concejal del PSOE ha recordado al PP y Ciudadanos que esta misma semana Asturias ha sobrepasado la escalofriante cifra de 2.000 muertos por la COVID- 19.

"Creemos que el motivo para no precipitarnos en la desescalada y arriesgarnos a una nueva ola es lo más lógico y no debemos además olvidar la tragedia que viven las familias de todas esas personas", concluye Fernández.