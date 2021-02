El Consell veu "preocupants" les imatges de la protesta en suport a Hasél a València i condemna la violència

Així ho ha traslladat la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior al ple en ser preguntada per l'opinió de l'Executiu d'aquestes protestes i l'actuació policial desplegada.

Oltra ha recordat que el paper "fonamental" de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) és garantir els drets i les llibertats de "tota la ciutadania" i veu "fonamental" també que als joves se'ls eduque en la cultura de la llibertat, de la no violència, de la convivència pacífica. "En una cultura que no siga de la por i molt menys cap a persones que ens han de protegir", ha postil·lat.

Després d'aquesta reflexió, la vicepresidenta ha lamentat que les imatges observades en les protestes són "preocupants": "A qualsevol demòcrata li han de preocupar", ha postil·lat. En tot cas, ha puntualitzat que la institució competent per a fer investigacions i estudis sobre l'ocorregut és el Govern d'Espanya.

En aquest punt, interpel·lada per si considera que la Policia Nacional va facilitar o va impedir els drets dels ciutadans, ha indicat que açò és una cosa que no li competeix decidir al Consell, sinó a la institució del Govern d'Espanya, ha reiterat.

Així mateix, preguntada per si considera que hauria de dimitir la delegada del Govern central a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, tal com han sol·licitat diferents grups i associacions, ha afirmat que cada partit és lliure d'expressar les seues propostes o de demanar les explicacions que considere però aquest assumpte no s'ha tractat en el ple. Tampoc ha volgut pronunciar-se sobre un tweet de l'alcalde de València, Joan Ribó, relacionat amb l'actuació de la policia.

En aquesta línia, en relació amb un altre tweet del líder de Ciutadans a la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, en el qual demanava traure Compromís i Podem de les institucions per aquests fets, Oltra ha indicat que el missatge és un "exemple pràctic" de la llibertat d'expressió. No obstant açò, ha aclarit que no comparteix el text.

PROTESTA I PANDÈMIA

Oltra, preguntada així mateix per si existeix preocupació en el Consell, més enllà dels fets, per l'aglomeració de les persones en aquest tipus de protestes en aquests moments de pandèmia, ha dit que "òbviament" ajuntar persones ara en el carrer "no és una bona cosa" per a la pandèmia. "Una altra cosa -ha afegit- és que s'han de ponderar els exercicis dels drets fonamentals, que és el que s'està exercint en aquest cas".