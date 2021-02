El Ayuntamiento asume la gestión directa del diseño del PAI de Benimaclet con "todas las voces" del barrio

El Ayuntamiento de València ha decidido asumir la gestión directa del diseño del PAI de Benimaclet y abrir "un nuevo proceso de participación" para "recoger todas las voces" del barrio e "incorporar todas las propuestas", como ha anunciado este viernes la vicealcaldesa de la ciudad y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez.

La edil ha avanzado que para ello se convocará "un concurso interdisciplinar" -ha dicho que esta jornada firmará la moción impulsora- con el fin de contar en este proceso "con profesionales" que "puedan trabajar codo con codo con los técnicos" municipales y de otras administraciones. Asimismo, ha destacado que ese diseño y revisión de la unidad funcional de Benimaclet se acometerá con una visión de "totalidad del barrio", sin "dividir" esta zona "en dos".

"Tendrán el encargo, no solo de rediseñar el nuevo sector de Benimaclet sino de rediseñar y redefinir todo el barrio. No podemos permitir o prolongar modelos que dividan los barrios en dos", ha expuesto, al tiempo que ha descartado que el núcleo histórico quede desconectado del nuevo desarrollo de esta zona de València. "Queremos que el nuevo Benimaclet no sea más que la continuación del viejo e histórico", ha agregado.

La responsable municipal, que ha dado a conocer este anuncio en una comparecencia ante los medios de comunicación, ha señalado que se produce después de que el Consistorio haya inadmitido el PAI que promueve la empresa Metrovacesa tal y como está planificado. La decisión a favor de una gestión directa se produce también tras las diferencias manifestadas entre los dos socios del Gobierno local, PSPV y Compromís, respecto a las características y el contenido de esta propuesta urbanística.

La también portavoz socialista en el Ayuntamiento ha añadido que con esta medida se quiere evitar el "modelo de un único partido" político y la "tentación" de "excluir" a alguien, además de decir que la "premisa" del Ayuntamiento será "el interés general" y posibilitar "una propuesta consensuada". El proceso lo liderará la delegación de Desarrollo y Renovación Urbana.