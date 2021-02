Detingut un home per agredir presumptament la seua parella menor d'edat a València

Pel que sembla, el detingut agredia la seua parella "des de fa temps", l'havia aïllat del seu entorn i fins i tot havia aconseguit que deixara els seus estudis per gelosia, ha informat la Regidoria de Protecció Ciutadana en un comunicat.

Una telefonada de l'entorn de la víctima va ser la que va alertar de l'última agressió. L'avís va resultar "clau" perquè la patrulla intervinguera i fora atesa en un centre sanitari.

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha assenyalat que aquest fet és "inadmissible" i "un altre senyal que ens alerta de la dimensió que té la violència que s'exerceix contra les dones, fins i tot com en aquest cas, contra menors d'edat, evidència que afecta totes les edats, que cada vegada es produeix a edats més primerenques".

Aquesta mateixa setmana Cano alertava sobre la magnitud de la violència de gènere en la ciutat de València. "Actualment el 65% de les detencions que realitza la Policia Local de València estan relacionades amb la violència de gènere o la violència domèstica, és una xifra inassumible democràticament. No podem tolerar-ho", ha manifestat.

El responsable municipal ha insistit que la Policia Local de València treballa sobre "nombroses" mesures per a augmentar la protecció de les dones en la ciutat com, entre altres, la pròxima reunió de la Delegació de Protecció Ciutadana i el Grup d'Atenció als Maltractaments (GAMA) amb col·lectius socials "que ajuden la Policia Local a millorar la detecció de possibles casos, aprofitar la proximitat d'agents de barri, el recent conveni amb el Col·legi de Detectius de la Comunitat Valenciana per a investigar el patrimoni i les rendes d'agressors que incompleixen els compromisos que tenen per llei cap a les seues parelles i fills".