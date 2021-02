Espejo público ha entrevistado este viernes a la actriz Beatriz Rico, que tras aparecer en Pasapalabra ha sido muy criticada en redes sociales por su físico. La intérprete ha denunciado la crueldad de algunos usuarios que la han atacado por su edad y han especulado sobre si se ha hecho algún retoque estético.

La presentadora Susanna Griso ha compartido el sentimiento de frustración de su invitada y ha contado que ella, al ser un personaje televisivo, también recibe muchas críticas, "que tengamos que aguantar estos comentarios...", ha añadido. Asimismo, la periodista ha criticado que los mensajes en redes sociales pueden hacer mucho daño, sobre todo a chicos y chicas jóvenes que pueden coger complejos por culpa de las críticas.

"Algunas amigas mías me dicen: 'No sabes lo que tenemos que aguantar, porque yo cuelgo una foto en bikini y la gente me dice que yo no tengo cuerpo de bikini'. ¡Cómo si en este país hubiese un cuerpo de bikini! ¿Hay que hacer un casting para ponerte un bikini?", ha comentado enfadada la presentadora.

Rico ha explicado que por medidas de seguridad por la covid, los invitados y colaboradores de televisión tienen que maquillarse y peinarse ellos mismo, algo que no ayuda a tener el mejor aspecto en pantalla. "Estamos sin maquillaje y sin peluquería y es lo que tiene chico, se hace lo que se puede. Yo estudié periodismo, que yo no estudié maquillaje y peluquería", ha anotado Griso.

"Pero si estás guapísima y estupenda", ha reaccionado Diego Revuelta. Una de las colaboradores presentes en plató ha apuntado a que la actriz, Beatriz Rico no vive de su imagen, sino que estaba en Pasapalabra para entretener a los espectadores. "Da igual cómo estés", ha comentado la periodista, Marta Robles.