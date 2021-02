Reunión de urgencia en Buckingham Palace por la entrevista de los duques de Sussex a Oprah Winfrey

Paul Edwards/ The Sun/ GTRES

Debido a la gran amistad que les une, siendo Oprah Winfrey quien intervino para que los duques de Sussex tuviesen su mansión cuando se trasladaron a vivir a Los Angeles, el príncipe Harry y Meghan Markle han decidido que sea la veterana presentadora norteamericana quien les haga la primera entrevista en profundidad después de que dejasen atrás el amparo de la casa real británica. Y, por supuesto, esto no ha sentado nada bien en Buckingham Palace.

De hecho, hay una alarma generalizada en el entorno de la reina Isabel II, que incluso ha convocado una reunión de urgencia en su despacho para saber de qué han hablado su nieto y la esposa de este con la afamada productora y conductora de su programa, dado que la conversación ya ha tenido lugar.

Se sabe por ahora que ha durado alrededor de 90 minutos y será retransmitida por la cadena CBS el próximo 7 de marzo. Se titulará Oprah With Meghan And Harry: A CBS Primetime Special y elcanal ya explicó su contenido en una nota de prensa: "Winfrey hablará con Meghan, la duquesa de Sussex, en una gran entrevista, que lo cubrirá todo, desde su entrada en la familia real, su boda y matrimonio, la maternidad, el trabajo filantrópico e incluso cómo sobrelleva la enorme presión pública. Después, el príncipe Harry se unirá a las dos para hablar sobre cómo ha sido su mudanza a Estados Unidos y las esperanzas y anhelos que tienen en referencia a su creciente familia".

Hasta ahora, lo único que han podido hacer desde el gabinete de comunicación de la monarquía inglesa ha sido mandar un escrito, poco después de que saliera a la luz que la entrevista se produciría (la noticia se confirmó el 15 de febrero), asegurando que se distancian claramente de lo que puedan decir los padres de Archie y del que va a ser su hermanito, como anunciaron el Día de San Valentín.

La periodista del Daily Mail especializada en la realeza Rebecca English explicaba en su Twiiter: "En relación a la entrevista con Oprah, Buckingham dice: 'El duque y la duquesa ya no son miembros activos de la familia real por lo que cualquiera de sus decisiones tomadas con respecto a compromisos con los medios es bajo su responsabilidad. Como miembros no activos, no están en la obligación de informar a la Casa Real de dichos planes'".

A sabiendas de que algunos de los temas que Oprah Winfrey ha tratado con Harry y Meghan en la entrevista son la llegada y el recibimiento de la exactriz a la familia real, el Sussexit, sus labores filantrópicas, cómo gestionan la conciliación familiar o la polémica por los títulos oficiales del Ejército del duque, la monarca está decidida a cortar lazos de forma inminente y tajante, según indica nuevamente el Daily Mail, perdiendo los duques de Sussex cualquier patrocinio real que les reste o vinculación con organizaciones que consiguieran a través de su pertenencia a los Windsor.

Entre las pérdidas que acarrearía esta decisión tomada por la reina, y sin saber cómo afectaría esto a los vínculos del matrimonio con otros países de la Commonwealth, estarían no solo los títulos militares honorarios de Harry, sino también sus conexiones con la Rugby Football Union, la Rugby Football League y la London Marathon, así como Meghan se vería obligada a renunciar al cargo que le legó en 2019 Isabel II, en un gesto de aceptación de su entrada en la familia y tras 45 años ostentándolo ella misma: su papel de mecenas del Royal National Theatre.

Todo ello, tal y como publica The Sun, en contra de lo que busca el matrimonio, que siguen queriendo mantener una relación cordial, entendiendo que no han dicho nada que suponga un perjuicio para la corona, a pesar de que podían intuir que no solo Isabel II, sino también Carlos de Inglaterra o el príncipe Guillermo tomen cartas en el asunto.

Rebecca English ha contado que, según una de sus fuentes, la entrevista es "una de las más inevitables y, lamentablemente, predecibles consecuencias" que ha tenido el Sussexit, mientras que otro informante anónimo añade que para los duques está es una forma de "desahogarse diciendo todo lo que quieran decir y luego poder seguir adelante" con sus vidas.