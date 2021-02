Arranca la vacunación de los mayores de 80 años con una prueba piloto en 8 centros del área de Santiago

Sobre las 10,00 horas los ocho equipos especiales de vacunación del área sanitaria de Santiago y Barbanza comenzaron a poner las primeras dosis a personas de este grupo en ocho centros en los que han sido citadas 569 mayores de 80 años y que en tres semanas recibirán la segunda. Fuentes de esta área han destacado la normalidad en el proceso, "sin ningún tipo de reacción" en las primeras horas de la mañana.

Entre otros, han acudido a vacunarse al centro de salud de Milladoiro, localidad limítrofe con Santiago, el matrimonio formado por Dolores, de 81 años, y Jesús, de 82, que han animado a ponerse la dosis.

"Ayer (jueves) por la mañana cogí el recado y aquí estamos", ha detallado Jesús, mientras que su mujer ha destacado que una vez inmunizados podrán "salir más".

Otro varón que ha acudido a recibir la vacuna en esta prueba piloto en Milladoiro ha comentado a su salida que lo hacía "con ganas" y ha animado al resto del colectivo que "vengan, que no pasa nada".

En la localidad coruñesa de Boiro, por su parte, han acudido también a vacunarse, entre otros, una mujer de 98 años que ha destacado que ha sido "estupenda". "No me he enterado, me ha gustado mucho", ha valorado. Mientras, un varón que recibió también esta primera dosis ha subrayado que "hay que protegerse de alguna manera". "Llevé una sorpresa agradable porque cumplí ahora los 80 años y hay mucha gente que tiene más", ha concluido.

PILOTAJE

Esta prueba supone un "pilotaje", ha explicado el área sanitaria compostelana, del proceso de vacunación que el lunes se extenderá a toda Galicia y en el que se prevé vacunar a unas 200.000 personas.

En concreto, en el área sanitaria de Santiago y Barbanza esta semana un equipo de diez trabajadores de servicios generales y un coordinador empezaron a contactar con más de 34.000 octogenarios que restan por vacunar y que se sumarán a los más de 3.000 ya vacunados en residencias sociosanitarias.

De este modo, las enfermeras de ocho equipos de vacunación del área se desplazarán a partir del lunes 22 y de modo paulatino a los 16 puntos de vacunación en los que hasta el viernes 26 serán citados 5.500 mayores de 80 años.

RESTO DE ÁREAS

Por su parte, fuentes del área sanitaria de Vigo han concretado a Europa Press que a partir del lunes vacunarán en la primera semana a unas 4.800 personas mayores de 80 años, a razón de un millar diario aproximadamente.

En este caso contará con 10 equipos de vacunación que se desplazarán a os 20 centros de vacunación previstos, entre los situados en la ciudad de Vigo y en las cabeceras de comarca. Así, esta área prevé vacunar a unos 37.000 mayores, que se sumarán a otros casi 3.000 ya inmunizados en residencias.

Mientras, en el área sanitaria de Ourense un equipo de citación especial para la vacunación frente a la Covid-19 inició este miércoles 17 el llamamiento de los 32.626 ourensanos de más de 80 años para vacunarlos a partir del 22 de febrero, simultáneamente en los 20 centros de salud que acogerán esta campaña en toda la provincia.

El área sanitaria ourensana ha explicado que los llamamientos arrancaron en la mañana del pasado miércoles por las personas con apellidos que empiezan por la H, letra elegida por sorteo ante notario en la Consellería de Sanidade la pasada semana, para seguir por orden alfabética hasta completar la citación de este sector de la población en toda Galicia.

Las mismas fuentes puntualizan que de esas personas, casi el 10% -3.903- vive en residencias, por lo que "ya están vacunadas" con las dos dosis, "experiencia que permite abordar esta nueva fase con seguridad y optimismo".

La vacunación tendrá lugar en los Servicios de Atención Primaria, entre los que se incluyen los seis centros de salud de la ciudad de Ourense y las cabeceras de comarca. La campaña será llevada a cabo por los 11 equipos especiales de vacunación, formados por 22 enfermeras de primaria, que ya realizaron la vacunación de más de un centenar de residencias sociosanitaria y del personal de los centros de Atención Primaria y de os tres hospitales. Para ello, esta área sanitaria dispondrá la próxima semana de 4.400 dosis de la vacuna de Pfizer.

Por su parte, el área de A Coruña y Cee comenzó el miércoles pasado a llamar, a través de su equipo de citación especial, a las casi 45.000 personas de más de 80 años de su zona para vacunarlas a partir de este 22 de febrero en los 23 centros de salud que acogerán la campaña en toda el área.

El equipo específico del área de Pontevedra y O Salnés inició el jueves 18 de febrero el contacto telefónico con unos 22.000 ciudadanos mayores de 80 años para empezar este lunes 22 la campaña de vacunación en este colectivo. La llevarán a cabo seis equipos específicos formados por doce profesionales de enfermería de Atención Primaria en 15 centros de salud de esta área.

Mientras, el área de Ferrol estima durante la primera semana realizar la vacunación de 2.000 personas en esta franja de edad para lo que un equipo de ocho personas comenzó a citar el miércoles pasado.

En esta área, que cuenta con 16.652 mayores de 80 años, hay destinados seis equipos de vacunación, integrados por dos profesionales de enfermería cada uno -un total de 12-, formados específicamente para la realización de la protección frente a la Covid-19 que acudirán a 10 centros de Atención Primaria a administrar las dosis.

Finalmente, en el Área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte está previsto, han confirmado fuentes de la misma, vacunar a unas 850 personas mayores de 80 años diarias en los centros de salud de todas las cabeceras de servicio y PAC.