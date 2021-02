CCOO portarà a la Fiscalia l'accident mortal d'un treballador "sense contracte" a Alboraia

CCOO de Construcció i Servicis PV expressa la seua "repulsa total, vergonya i indignació davant fets d'aquesta naturalesa". "Que s'antepose la por a la sanció, per no tindre-ho amb els papers en regla, a la vida del propi treballador, ens ha de fer pensar en els valors que s'anteposen, en alguns casos, als de la pròpia vida dels treballadors i de les treballadores", manifesta en un comunicat.

"Els accidents -prossegueix l'organització sindical- no haurien d'ocórrer si es compliren les mesures preventives (en aquest cas no disposava de l'arnés de seguretat que podia haver evitat la caiguda en altura), però el tracte que se li ha donat és el més inconcebible i menyspreable que pot fer un ésser humà; l'omissió de l'actuació ràpida en l'ajuda escapa als adjectius per a qualificar aquesta actitud".

Per açò, CCOO de Construcció i Servicis PV -que mostra les seues condolences i suport a la família del mort- presentarà davant Inspecció de Treball i davant la Fiscalia "les denúncies corresponents perquè s'investiguen els fets i s'establisquen les responsabilitats d'aquesta conducta tan negligent i temerària de l'empresari per al qual estava prestant els seus servicis".