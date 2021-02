El PSOE denuncia el "caos" del Gobierno regional en la vacunación de los grandes dependientes

"Ya deberían estar vacunados, porque son el cuarto grupo de la primera fase, después de todos los sanitarios y sociosanitarios", ha apuntado Peñalver, quien ha señalado que, por las características técnicas que impiden trasladar las vacunas a los domicilios, los dependientes tienen que ir al punto de vacunación. A su juicio, es ahí donde "surge el problema que el Gobierno regional no sabe resolver".

Peñalver ha recordado que la semana pasada Salud pidió a los ayuntamientos espacios grandes con acceso de vehículos y estos respondieron ofreciendolos. "El lunes los centros de salud recibieron la instrucción de citarlos en sus propios centros, y el miércoles, dieron instrucciones, por ejemplo, en el área 6, para la vacunación de grandes dependientes y mayores de 95 años, del 22 al 28 de febrero", ha dicho.

"Se agrupan varios municipios en uno, y en los municipios más grandes, varios centros de salud se agrupan en uno solo". Por ejemplo, "Lorquí, Ceutí y Las Torres de Cotillas tiene que desplazarse a Alguazas; todo el Valle de Ricote a Archena, los de Santomera tienen que ir a Monteagudo o los dos centros de salud de Molina, a uno".

El diputado socialista ha señalado que se trata de "cambios de criterio sucesivos" que "no responden a ninguna razón técnica y que no tienen en cuenta el beneficio de los usuarios, en este caso, los más vulnerables", lo que, a su juicio, "añade dificultades a un proceso complejo de por sí, y mucho desconcierto a la población y a los profesionales sanitarios".

En este sentido, Peñalver ha explicado que "las familias tienen que hacer un gran esfuerzo para trasladar a sus dependientes hasta los centros de salud o al punto de vacunación, pero, si este está alejado de su área de salud o en otro municipio, el traslado se complica".

"Alcaldes, familias y profesionales muestran su mejor disposición para facilitar la vacunación de estas personas en su centro de salud, pero el Gobierno regional no da facilidades, cambia de criterio y genera obstáculos y confusión. No hay nadie al timón y la población sufre las consecuencias, sobre todo, la más vulnerable. Ahora más que nunca se necesita un liderazgo fuerte, y por desgracia no lo tenemos", ha concluido.