Hace unos días se conoció la historia de Cristina Boy, una mujer a la que han detectado un linfoma asociado a las protésis mamarias que se implantó hace cuatro años. Como explicaba a Antena 3, en enero del año pasado empezó a sentir que algo no iba bien porque sus pechos empezaron a inflamarse. El doctor que la atendía no le dio importancia hasta que siete meses más tarde se volvieron morados "como una piedra", detallaba.

Entonces, los profesionales sanitarios decidieron extraerle los implantes, pero desde el laboratorio indicaron que padecía un linfoma cuyo origen podría ser las partículas de la superficie rugosa de las prótesis. A Cristina le implantaron prótesis de la marca Allergan, pero descubrió que no disponía del certificado europeo (CE) para la comercialización y utilización de estos implantes desde el año 2018.

Retirada del mercado en 2018

Concretamente, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) publicaba el 19 de diciembre de 2018 un comunicado en el que informaba de que el Organismo Notificado Francés GMED, con número de identificación 0459, no había renovado los certificados de marcado CE para los implantes mamarios y expansores tisulares de superficie texturada fabricados por Allergan.

De tal manera que estos productos no disponen de certificado CE para su comercialización, que hace referencia al "cumplimiento con los requisitos esenciales de seguridad, eficacia y calidad establecidos en la regulación europea".

Al no tener dicho certificado en vigor, la AEMPS requirió a la empresa distribuidora en España el cese de la comercialización de estos productos y su retirada del mercado. "Igualmente, como medida de precaución, los centros y profesionales sanitarios que dispongan de estos implantes, deben cesar su implantación", subrayaba.

¿Qué significa que sean texturizadas?

En el caso de los pacientes, la AEMPS señalaba que debían seguir con sus revisiones periódicas y acudir a los profesionales sanitarios en el caso de experimentar algún problema de salud asociado al implante. No obstante, Cristina no sabía que las prótesis que tenía puestas estaban siendo retiradas del mercado por no contar con este certificado.

Como ha explicado en el programa Espejo Público el doctor Mato Ansorena, especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, este tipo de prótesis "tienen una microtexturización que puede ser diferente según la casa fabricante". Esa texturización "es la principal causante de que pueda haber línfoma de células anaplásicas".

Los implantes para un aumento de pecho pueden tener muchas características que los diferencien y una de ellas es la superficie, que puede ser lisa o rugosa (texturizada). "Las prótesis con cobertura lisa tienden a pegarse menos a los tejidos de alrededor, por lo que son más móviles. Las prótesis texturizadas tienden a pegarse más a la cápsula periprotésica (el tejido que genera el cuerpo alrededor del implante) y por tanto se mueven menos a largo plazo", explica en un artículo el cirujano Jorge Aso.

A nivel general, los implantes que se solían utilizar antes eran todos de superficie lisa, "generalmente colocados por encima del músculo". Sin embargo, esta técnica suponía algunos problemas como el de la contractura capsular. "Los implantes texturizados se inventaron para tratar de paliar este problema", añade el experto.

Sin embargo, se han conocido datos que establecen una asociación entre las pacientes con implantes de este tipo y un cáncer llamado linfoma anaplásico de células gigantes (LACG). "El LACG asociado a implantes mamarios (Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL)), consiste en la aparición de un LACG en una mujer portadora de implantes mamarios", explican en la AEMPS.

Así, la clave para diagnosticar este cáncer es la presencia de "células malignas infiltrando la cápsula periprotésica o en el líquido periprotésico" y se postula que que se desarrolla "a partir de los linfocitos que participan en la formación de la cápsula fibrosa que se forma alrededor del implante mamario como consecuencia de la reacción del organismo a un cuerpo extraño".