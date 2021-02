El premio-beca 'Café Bretón&Bodegas Olarra' para un proyecto literario permitirá presentar trabajos hasta el 20 de marzo

Una nueva edición, la vigésimo séptima, que se ha presentado hoy por parte de Maite Soria, de Bodegas Olarra, Colo Cortés, de Café Bretón y Patxi Gestal, autor del cartel de la convocatoria de este año. Ha apuntado que lo ha realizado, de forma conjunta, con el santero de Lomos de Orio, Roberto Pajares 'El pájaro', bajo el título de "Pajarográfico, que es un emsamblaje de objetos encontrados, concretamente plumas de las que se utilizan para las moscas de pescadores y una pluma estilográfica".

BASES

Por su parte, Cortés ha dado a conocer las bases de un premio centrado en difundir trabajos de no ficción que pretende impulsar la investigación y edición de textos que diseccionen las cuestiones más importantes y controvertidas de nuestra época.

Para participar, se deberán presentar dos folios que expliquen el proyecto, diez del arranque del texto y un esbozo -no tiene que estar terminado- del trabajo. De cada propuesta habrán de presentarse siete copias -del esbozo solo una-, mecanografiadas a doble espacio en formato DIN A4. El texto final no tendrá menos de cien folios por una cara. No se devolverán las copias presentadas ni se mantendrá correspondencia sobre las mismas.

Los trabajos presentados han de estar escritos en castellano y ser inéditos como unidad, aunque se haya publicado un extracto con anterioridad.

Los datos personales del autor, así como unas líneas sobre su trayectoria y los relativos a los lugares donde pueda haber aparecido un avance del texto, deberán incluirse en un sobre abierto.

Se valorará positivamente la entrega del trabajo en un estado avanzado -si no terminado- de redacción.

El premio pretende ser divulgativo sin vulgarizar. El trabajo tiene que ser riguroso, sin ser académico. El jurado valorará en extremo la calidad de la prosa.

El premiado se compromete a entregar el trabajo terminado seis meses después de la notificación del premio. El libro será publicado por Pepitas.

El periodo para la presentación de las obras irá del 20 de febrero de 2021 al 20 de marzo de 2021, y estas deberán remitirse al Café Bretón, calle Bretón de los Herreros 34, 26001 Logroño (La Rioja, España) o bien ser entregadas en mano en la citada dirección.

El jurado, sin perjuicio de reuniones previas, se reunirá el día 12 de abril de 2021 para proceder a la elección de la obra premiada. El fallo se dará a conocer al día siguiente.

Un jurado, tras las oportunas deliberaciones, procederá a la elección de la obra premiada. Las decisiones de ese jurado son inapelables.

El jurado se reserva el derecho a declarar el premio desierto, si a su juicio la calidad de las propuestas presentadas no hubiese alcanzado el nivel deseado.

El autor de la obra premiada recibirá una recompensa en metálico de 6.000 euros. En dos pagos (3.000 a la entrega del premio y 3.000 a la entrega del manuscrito final). La obra será publicada y comercializada en forma de libro, reservándose los patrocinadores los derechos sobre la primera edición y sus posibles reimpresiones hasta el número de 3. El autor firmará un contrato de explotación de la obra según los usos y costumbres del sector.

El premio en metálico, que está sujeto a la normativa fiscal vigente, será considerado un adelanto de los derechos de autor. La entrega del premio se realizará en un acto público celebrado en el Café Bretón el día 23 de abril de 2021. El autor premiado se compromete ahallarse presente en dicho acto, y en el que se organice para presentar el libro publicado.

En el caso de que el premio quede desierto, todo el presupuesto se destinará a la edición, difusión y reivindicación/rescate de la obra de un/a escritor/a "olvidado" que, a ojos del jurado, merezca tal atención.

EDICIÓN ANTERIOR

En la edición de 2020, en la que el jurado, debido a la pandemia, hubo de reunirse por videoconferencia, decidió, por unanimidad y por primera vez en la historia del galardón, -ante la calidad de los dos proyectos ganadores y la imposibilidad de decantarse por uno de ellos- conceder el primer premio ex aequo al riojano Óscar Calavia por su proyecto 'Basura' y al gallego Felipe de Luis Manero por su propuesta 'Sito Miñanco, presidente.

A esa edición se presentaron un total de 40 proyectos de los que ocho fueron seleccionados para la segunda ronda y cuatro pasaron a la reunión final del jurado.

El jurado estuvo formado por Luis Limousin por parte de Bodegas Olarra; Marina Isabel Gago por parte de Café Bretón; y por Ricardo A. Maturana, Esther Pascual, Javier Alonso, Elvira Valgañón y Julián Lacalle de la Editorial Pepitas de Calabaza.