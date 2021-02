Los gemelos que reforman casas hacen una edición con 'celebrities' para Zooey Deschanel o Allison Janney

Los gemelos Drew y Jonathan Scott se embarcan de nuevo en una nueva edición de su reality, llamado en España Los gemelos reforman dos veces, y en esta ocasión contarán con algunos famosos entre las personas que les piden ayuda para reformar su hogar.

Así, harán un recorrido por las historias más emotivas de amistad y cariño entre actores y actrices de fama internacional y sus personas más cercanas.

Entre las personalidades que participan en esta segunda temporada de Los gemelos reforman dos veces: edición celebrity (en DKISS, a partir del lunes 22) están la actriz y cantautora Zooey Deschanel (New girl), el actor Justin Hartley (This is us), la actriz y ganadora de un Oscar, un Globo de Oro y varios premios Emmy, Allison Janney (Yo, Tonya), y el actor y productor Rainn Wilson (The Office).

Durante cada emisión Drew y Jonathan se encontrarán con cada famoso en la casa que van a reformar para sus seres queridos.

En el primer episodio, los gemelos se encuentran con Zooey Deschanel para reinventar la pequeña casa baja de una amiga suya de toda la vida. La historia de una mujer y madre de dos hijos que siempre antepone la felicidad de los demás a la de ella misma.

En episodios posteriores se podrán ver espectaculares reformas que incluyen la transformación en "oasis al aire libre" de un monótono patio trasero y la creación de una cocina de ensueño preparada para pasar tiempo "en los fogones" pero también para entretenerse.

"Los gemelos reforman dos veces: edición celebrity sale del corazón y es justo el tipo de energía para sentirse bien que todos necesitamos en este momento", dice Jonathan Scott sobre esta segunda temporada del espacio y añade que "para nosotros, trabajar con estos famosos increíblemente generosos es muy estimulante".

"Nuestra pasión es trabajar en crear hogares y estamos encantados de ser parte de estas inspiradoras historias de gratitud", añade Drew Scott. "En la primera temporada, nos quedamos impresionados con la dedicación de los celebrities y esta segunda no es diferente. Todos se han involucrado al máximo para hacer esto por las personas que quieren".