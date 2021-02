PP i Cs impulsen declaracions institucionals en Les Corts en suport "ferm" a la Policia després de les protestes

Així, el Grup Popular ha presentat una declaració institucional en el parlament autonòmic de "suport a les Forces i Cossos de Seguretat d'Estat com a garants de la seguretat pública del nostre país" i condemnant "els actes violents provocats per grups de manifestants en diferents ciutats, entre elles València, durant les protestes convocades per a exigir la llibertat del delinqüent Pablo Hasél".

En la proposta de declaració institucional també es condemna tot tipus de manifestació que incite a l'odi o a la violència "com les lletres de les cançons del raper Hasél en les quals s'enalteix organitzacions terroristes com ETA, GRAPO, Terra Lliure o AlQaeda".

En aquest sentit, qualifica de "reprotxable i inadmissible que formacions polítiques com Podem i Compromís hagen sol·licitat la posada en llibertat i l'indult per a aquesta persona condemnada en diverses ocasions per incitar a l'oci i agredir persones".

Així mateix, es demana "mostrar el rebuig a les peticions d'indults per a persones condemnades per enaltiment de terrorisme, respectar les sentències judicials i a la separació de poders del nostre país i reiterar el compromís dels Corts Valencianes amb la qualitat democràtica d'aquest país i amb els valors que propugna el nostre Estat social i democràtic de Dret".

Per la seua banda, el síndic de Ciutadans (Cs) en Les Corts valencianes, Toni Cantó, ha presentat una declaració institucional en la Cambra en la qual demana condemnar "tot tipus de violència en forma de protesta" i mostrar solidaritat i un "suport ferm a les Forces de Seguretat de l'Estat davant els disturbis dels últims dies en diverses ciutats espanyoles, entre elles València".

Per a Cantó, aquests episodis ocorreguts després de la detenció del raper Pablo Hasel per "enaltiment del terrorisme, injúries contra la Corona i les Institucions de l'Estat, a més de per haver agredit a un periodista, danyen greument la convivència social i no haurien de tindre cabuda en un Estat de Dret".

"AGRESSIONS PER PART D'ENERGUMENS"

"Les Forces i Cossos de Seguretat, en compliment del seu deure, ens protegeixen a tots i recentment s'han hagut d'enfrontar i han patit agressions per part d'energúmens molt violents", ha assenyalat el síndic, qui ha instat la resta de grups parlamentaris a recolzar aquesta declaració.