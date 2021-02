Els bombers extingeixen un incendi industrial en una empresa del polígon de Pla de l'Espartal

El succés va tindre lloc passades les 22.00 hores, quan l'SPEIS va rebre l'avís d'un incendi industrial, al qual van acudir deu bombers per a tractar d'extingir el foc amb diverses línies d'aigua. Abans, una patrulla de la Policia Local ja havia començat les tasques sobre les flames per a així evitar la seua propagació, atés que en l'interior de la nau hi havia productes químics altament inflamables.

La intervenció va durar més d'una hora i, finalment, la nau va quedar parcialment afectada a causa del fum. L'Ajuntament ha indicat que encara s'investiga si l'incendi ha sigut intencionat.