Así engañaron a Diego con las imágenes en directo en 'La isla de las tentaciones': Isaac estaba en dos sitios a la vez

Telecinco había anunciado una novedad para esta edición de La isla de las tentaciones: uno de los solteros podría ver "durante diez minutos lo que sucede en tiempo real en Villa Montaña a través de cuatro señales simultáneas".

Durante la emisión de este jueves vimos ese momento, en el que Sandra Barneda reunió a los chicos y les anunció el cambio.

"Hoy por primera vez uno de vosotros va a estar más cerca que nunca de su pareja. Uno de vosotros tendrá diez minutos en directo para ver lo que hace su pareja en la otra villa", les decía la presentadora.

Los participantes decidieron que fuera Diego quien viera "imágenes en directo" de su novia, Lola, así que se fue a un apartado y en una pantalla le pusieron cuatro imágenes de cuatro cámaras, supuestamente emitiendo lo que estaba pasando en ese mismo momento.

Ahí muchos espectadores ya empezaron a recelar: justo estaba Lola hablando de Diego y de su arrepentimiento por su acercamiento romántico a Simone. ¿Demasiada casualidad que los 10 minutos coincidieran con un momento tan revelador?

Pero lo que acababa por demostrar que esas imágenes no eran en directo fue que en las otras señales podía verse, a la vez al soltero Isaac en dos sitios a la vez, en un sofá con Marina y reunido con otros solteros en el salón.

Así que o Isaac tiene algún poder de ubicuidad o las imágenes no eran en directo y desde luego no eran "señales simultáneas". La excusa podría estar en ese "en tiempo real" que anunciaba Telecinco, pues cualquier imagen no cortada de cualquier momento es en tiempo real, aunque Barneda sí especificó que eran "en directo", lo que implica que se vean a la vez que ocurren.