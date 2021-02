Cs pide eliminar el requisito de estar al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad Social para las ayudas

"Hay muchas empresas y autónomos que llevan un año cerrados y no tienen para pagar las facturas o alquileres. ¿Cómo van a estar al corriente de impuestos? ¿Este es el Gobierno que no deja a nadie atrás? No decimos que no haya que pagar las deudas sino que no sea requisito para acceder a las mismas, además de que se hubiera estado al corriente antes de 2020", ha indicado el diputado Reyes.

Los naranja siguen insistiendo en que las ayudas directas se concedan en función de las pérdidas, error en el que incurrirá de nuevo el Gobierno de La Rioja cuando autónomos y pymes procedan este lunes al trámite de las ayudas directas de la ADER.

"El lunes se concederán las ayudas de nuevo a los más rápido tecleando y se darán en función del orden de llegada", ha denunciado Reyes, para en este contexto resaltar que "volvemos a pedir y seguimos trabajando para que se concedan las ayudas directas en función de las pérdidas. Ése y no otro debe ser el criterio".

Ayer en el pleno del Parlamento quedó de manifiesto el nulo talante del PSOE y sus socias votando en contra de estas medidas. Algo que el diputado de Ciudadanos considera como "unas peticiones de sentido común que suponen trabajo pero que son muy necesarias".

Desde la formación liberal también se critica la ley que presentó el PP en el Parlamento porque no quiere más que embarrar, hacer ruido y no ayudar. "Ponen el foco en el tamaño de las empresas y se olvidan también de las pérdidas de facturación. Una ley sin respaldo presupuestario, que han redactado de forma confusa y que necesita de un desarrollo reglamentario porque está vacía de contenido", ha censurado Reyes.

Reyes ha puesto en valor los logros conseguidos en los últimos meses por Ciudadanos. "Gracias a nuestro trabajo e insistencia hemos conseguido que se dupliquen las ayudas que se ofrecen a partir del lunes. Un primer paso pero no suficiente. Además también hemos logrado que se concedieran ayudas directas a autónomos cuando el gobierno no quería o que se incluyera la declaración responsable cuando decían que era imposible".

El diputado Reyes ha finalizado señalando que "los españoles y los riojanos nos piden moderación, consenso, trabajo y soluciones para salir de esta pandemia. Millones de ciudadanos están hartos de ver en TV los enfrentamientos de los extremos. La moderación es nuestro aliento para seguir trabajando".