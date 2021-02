Cvirus.- Fiscalia demana arxivar la investigació pel macrobrot a Benirredrà en no veure actuació irregular

El ministeri públic va obrir diligències preprocessals fa tres dies després d'una queixa del Defensor del Pacient i va remetre les actuacions a la fiscal degana de la secció Civil i de Protecció de les persones amb discapacitat, Ana Lanuza, per al seu estudi i valoració.

La fiscal, després d'estudiar el cas, ha emès un informe en el qual requereix el sobreseïment perquè en el seu moment, a la fi del passat any, Fiscalia de Gandia ja va investigar els fets i els va arxivar al gener després de superar-se el brot i advertir que no hi havia hagut cap abandó de majors ni cap actuació irregular.

Així, Ana Lanuza, en el seu informe, s'ha remès a aquesta investigació de Gandia i ha sol·licitat que s'arxiven les diligències preprocessals.

En general, sobre la situació actual de les residències, des de la Fiscalia han destacat la disminució dels contagis com a conseqüència de la vacunació: s'ha passat de 2.105 residents amb Covid en la setmana del 18 al 25 de gener als 278 en la setmana del 10 al 17 de febrer.

No obstant açò, en el ministeri públic s'han mostrat encara cauts amb la situació i han lamentat que el nombre de residents morts "encara és important" a la Comunitat Valenciana.

Segons les últimes dades facilitades per la Conselleria de Sanitat, hi ha algun cas positiu en 141 residències de majors (14 en la província de Castelló, 44 en la província d'Alacant i 83 en la província de València).

Així mateix, es troben sota vigilància activa de control sanitari 63 residències a la Comunitat Valenciana: 9 en la província de Castelló, 18 en la província d'Alacant i 36 en la província de València.