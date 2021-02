Limpiar es, por mucho que contemos con aliados con la que llevarla a cabo, una de las tareas más pesadas de nuestro hogar. Además de que conseguir tener toda la casa impoluta es cuestión de invertir mucho tiempo (y esfuerzo), los resultados apenas son visibles unas horas: enseguida vuelve a aparecer el polvo, las huellas de nuestras mascotas y la suciedad que se crea en el día a día sin casi darnos cuenta. ¡Y esto no hay zapatilla-mopa que consiga mantenerlo a raya! Aun así, estamos obligados a contar con un auténtico batallón de limpieza que nos ayude a cumplir con nuestras expectativas.

Como cabía esperar, el líder de esta brigada es un robot aspirador, puesto que contar con él nos permite centrar nuestros esfuerzos en otras acciones mientras conseguimos un suelo impecable. De hecho, podemos dejarlo trabajando sin prestarle atención mientras estamos en otra estancia. Sin embargo, en 20deCompras hemos encontrado una prestación con la que no vamos a poder quitarle el ojo de encima a este dispositivo, y no precisamente porque no esté haciendo bien su trabajo... ¡todo lo contrario! En Ikhos ofrecen este pequeño electrodoméstico estampado con vinilos decorativos que, además de hacer más divertida la limpieza, permiten personalizar aún más a los robots aspiradores (¿acaso no le has puesto nombre al tuyo? Aunque lo mejor de todo es que el catálogo de la firma ha rebajado algunos de los modelos un 14% y pueden ser tuyos por menos de 150 euros.

Cuatro de los modelos con diseño de Ikohs. Ikohs

Cabe destacar que, además de los robots aspiradores seleccionados, existen otros 13 modelos decorados diferentes para que todos los usuarios puedan dar con el vinilo que mejor se adapta a su casa o gustos. Con mensajes o estampados, de la selección no depende el precio... ¿Ya sabes cuál elegir?

Las prestaciones más interesantes

Un robot 4 en uno. Una de las principales ventajas de este modelo de Ikohs es que es capaz de barrer, aspirar, pasar la mopa y fregar para asegurarnos de que los suelos de casa están relucientes. Además, incluye una tecnología de navegación inteligente que le permite mapear nuestra casa al tiempo que limpia, evitando en todo momento choques y caídas. Es compatible con asistentes de voz, como Alexa y Google Home, y se puede controlar a través de una ‘app’ desde la que ver el recorrido, tiempo de limpieza o aplicar funciones.

