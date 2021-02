El emotivo recuerdo de Ana Obregón a su hijo en el 95º cumpleaños de su padre

La pérdida de un hijo, de tu único hijo, como está demostrando Ana Obregón, es algo que ni en los momentos de mayor alegría puede alguien olvidar o dejar de pensar en ello. La última prueba ha sido las palabras que ha dedicado la actriz y presentadora a su padre en su cumpleaños.

La socialité madrileña de 65 años ha celebrado los 95 años de su progenitor, Antonio García Fernández, y aunque en la fotografía que ha compartido se observa la sonrisa de ella y los suyos, lo cierto es que hay un poso agridulce en su felicitación.

"Muchas felicidades, papá. Hoy cumples 95 años de la mano del amor de tu vida por casi 68 años", comienza escribiendo Obregón, que salía de su autoaislamiento en su casa de La Moraleja para tan importante efeméride, aunque acto seguido comenzaba con el recuerdo de su hijo Álex Lequio.

"Daría el resto de mi vida por poder celebrarlo todos juntos como siempre", añadía la televisiva protagonista de Ana y los siete, que aparece vestida completamente de negro (en parte por llevar meses recluida y totalmente ajena a la vida pública, exceptuando cuando dio las Campanadas en TVE).

"Estoy segura de que alguien desde el cielo te está cantando cumpleaños feliz. Alguien que te admiraba y te quería muchísimo como todos tus hijos, nietos y bisnieto", terminaba diciendo Ana Obregón en una publicación que ha obtenido casi 100.000 likes en menos de 24 horas y que acompaña con el hashtag que nunca deja de utilizar: #alessforever.

Pocas horas antes, la modelo compartía un álbum de fotos muy personal, en el que se repasan unas antiguas imágenes del "primer día en el zoo" de su hijo, que aparece ataviado con "el mismo atuendo que mamá", es decir, "chupa de cuero en miniatura y pantalones vaqueros".

"Haber sido inmensamente feliz, tanto que ya no importa no serlo jamás. He aprendido que al final tenerlo todo no significa nada material, nada que puedas etiquetar, ni el éxito, ni el poder, ni nada que conlleve la intoxicación del ego. Tenerlo todo es poder dar todo tu amor a las personas que quieres", escribió Ana en la publicación, que etiquetó como si estuviera hecha "Somewhere in Paradise" ("En algún lugar del paraíso").

Y yo tuve todo porque pude darte todo mi amor. La existencia es un día corto. Hay que llenar todos los recuerdos de amor por si algún día te hacen falta para poder seguir viviendo", terminó, recibiendo los comentarios no solo del Conde Lecquio, que también aparece en las fotografías, sino de amistades y conocidos como Boris Izaguirre, Paloma Cuevas o Marta Torné.