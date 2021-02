Tras ser operada de urgencia hace apenas unas semanas, Sara Carbonero ha demostrado con creces que todo ha ido bien y que se ha recuperado muy rápido. Y es que la periodista deportiva ha vuelto enseguida a su trabajo en el programa T4 de Radio Marca.

En su sección Que siga el baile, anteriormente ha entrevistado a diferentes personalidades como el cantautor Marwan o dos de los integrantes del grupo Tu otra bonita, pero el último en pasar por su micrófono ha sido Pedro Piqueras.

La mujer de Iker Casillas guarda un gran recuerdo del que fuera su compañero en Informativos Telecinco, y por eso le hizo especial ilusión poder entrevistarle en su programa.

Durante su charla, el presentador de Mediaset confesó lo duro que se le hace informar de los fallecidos por Covid: "Cada cifra de muertos que doy me parece un horror. Es verdad que cuando das una cifra menor al día anterior es algo satisfactorio, ojalá llegue el momento en el que no haya ninguno. Eso de estar por la tarde esperando los datos de contagios y muertos es un dolor".

También aseguró que, aunque está "muy feliz en informativos y en televisión", si tuviera que dejar el periodismo se centraría en una de sus mayores aficiones, el yoga. "Como voy viendo las cosas con una paz cada vez mayor, espero no ser esa persona que esté mirando todo el rato a lo que dejó", declaró.

La dedicatoria de Sara Carbonero

Tras la entrevista, la periodista vio en ella la oportunidad perfecta para dedicarle unas emotivas palabras de agradecimiento al presentador, por lo que acudió a Instagram para escribirle un mensaje: "A Pedro Piqueras siempre le agradeceré ser el 'culpable' de mi etapa profesional más feliz, ser maestro, faro, compañero y amigo, todo a la vez".

"No suele dar entrevistas (dice que porque siente que ya lo ha contado todo), por eso me hace especial ilusión que haya estado con nosotros esta tarde en Que siga el baile", escribió Carbonero en un post junto a varias imágenes de hace 10 años y otra actual. "Se lo dije hace dos años, durante una sobremesa después de comer en la bodega Graham’s de Porto, y, aunque no tenga redes sociales, le repito que podría pasarme una vida entera escuchándolo hablar".