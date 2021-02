Educació reparteix més de set milions de mascaretes FFP2 entre el professorat

La Conselleria d'Educació ha iniciat la distribució de la primera remesa dels 7,29 milions de mascaretes FFP2 que ha adquirit per a proveir, fins a final de curs, a tot el professorat i personal no docent dels centres educatius sostinguts amb fons públics. El departament inverteix 3.051.115 euros en aquesta compra centralitzada, en la qual el 48,3% de les mascaretes són de fabricació valenciana.

“Encara que el protocol del Ministeri de Sanitat continua indicant que, amb caràcter general, n'hi ha prou amb les mascaretes higièniques reutilitzables, aquesta compra massiva de FFP2 s'ha fet per a reforçar, encara més si cap, la seguretat del personal que treballa en els nostres centres educatius, treballadores i treballadors que són un exemple del compromís diari amb un servei essencial com és l'educació”, va explicar ahir el titular d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà.

Durant aquesta setmana s'ha iniciat la distribució a tots els centres educatius valencians de les primeres 850.000 unitats. Aquest primer enviament cobrirà 10 dies lectius. Una vegada culmine el repartiment d'aquest lot inicial de 850.000 màscares, els enviaments següents aniran fent-se a mesura que es realitze el lliurament per part de les diferents empreses contractades, d'acord amb la planificació dissenyada per a garantir la cobertura de necessitats de cada mes d'ací a juny.

Així, al març s'enviaran als centres docents més d’1,8 milions de FFP2, a l'abril seran més d’1,1 milions i 1.722.000 mascaretes tant al maig com al juny. De les 7.296.500 unitats de mascaretes FFP2 adquirides, 7.216.000 es destinaran a garantir el subministrament d'una mascareta al dia per a cadascun dels més de 80.000 docents i personal no docent durant els 88 dies lectius que queden d'ací al final d'aquest curs. Les 80.500 restants es reservaran per als tribunals de les oposicions docents de Secundària i altres cossos de professorat que arranquen el pròxim 15 de maig, segons apunten des de la conselleria.

Polèmica per la docència semipresencial a l'IES Patacona d'Alboraia

D'altra banda, l'AMPA de l'Institut de Secundària Patacona (Alboraia) ha enviat una queixa al Síndic de Greuges, Ángel Luna, perquè tinga coneixement del “malestar” que està generant l'organització de les classes i l'actual situació de docència semipresencial que afecta els alumnes de 2n i 4t d'ESO, 1r de Batxillerat i alguns grups de cicles formatius del centre, que en conjunt sumen més de 500 alumnes. Pares i mares demanen al Síndic que valore si aquesta semipresencialitat suposa “una vulneració del dret a l'educació en igualtat de condicions”.

“Malgrat que el centre compta o podria comptar amb recursos, propis i externs, suficients per a garantir la docència presencial diària dels alumnes en les condicions de seguretat sanitària que requereix la pandèmia, l'AMPA considera que no s'han atés les seues múltiples peticions”, apunten.