Les universitats reprendran la docència híbrida l'1 de març

La presencialitat a les aules, i més en concret en les universitàries, ha sigut un dels aspectes més controvertits a l'hora de fixar mesures restrictives per a contindre la pandèmia del coronavirus. No obstant això, prompte hi haurà canvis en les facultats. Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana reprendran a partir del pròxim 1 de març el model de docència híbrida, una vegada analitzades les dades de l'evolució de la pandèmia, que presenten actualment una tendència a la baixa.

Així es va acordar en la reunió que van mantindre ahir la consellera d'Universitats i Innovació, Carolina Pascual, i les rectores i rectors de les universitats públiques valencianes. Cal recordar que administració i institucions acadèmiques van decidir el passat 26 de gener reduir al mínim la presencialitat en la docència durant el mes de febrer i tornar a avaluar aquesta situació en funció del comportament de la pandèmia.

En aquest sentit, i tenint en compte l'actual evolució de les dades sanitàries en la Comunitat Valenciana, en la reunió d'ahir van acordar reprendre, a partir del dilluns 1 de març, el model de docència híbrida que cada universitat tinguera previst i aprovat per a la docència del segon quadrimestre del curs 2020/2021.

Igualment, s'aplicarà el pla de contingència establit i implementat per cada universitat per a “continuar mantenint la seguretat en les instal·lacions i preservant la salut de la comunitat universitària”.

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència, i Societat Digital i les universitats públiques valencianes recalquen que “continuaran treballant de manera coordinada per a adoptar les decisions que, a cada moment, es consideren més adequades per a oferir una docència de qualitat des de la màxima seguretat per a les persones, atenent en tot moment a la situació sanitària i avaluant les mesures adoptades en funció d'aquesta”.

Recentment, la rectora de la Universitat de València (UV) i actual portaveu de la Conferència de Rectors de les Universitats Públiques Valencianes (CRUPV), Mavi Mestre, avançava la voluntat dels responsables dels campus de restaurar, almenys, el model híbrid que desenvolupaven abans de l'escalada de la tercera ona de la pandèmia. Aquesta modalitat consisteix a combinar la docència a distància (per internet) amb la presencialitat a les aules d'una part de l'alumnat.

“Som universitats públiques, presencials, i per tant el tema de la no presencialitat és una solució transitòria puntual per a una limitació imposada per la pandèmia. El nostre objectiu és recuperar com més prompte millor la presencialitat, que implica no sols formació, sinó també convivència i relacions socials”, defensava Mestre en una recent entrevista concedida a Europa Press.

Les eleccions en la UPV seran el 4 de maig

Malgrat la pandèmia, la Universitat Politècnica de València (UPV) va aprovar ahir la convocatòria d'eleccions a rector, que se celebraran el pròxim 4 de maig. Així, la campanya es desenvoluparà des del 19 d'abril fins al 3 de maig i la votació, electrònica, es durà a terme el dia 4 de maig; mentre que la proclamació del nou rector s'efectuarà l'endemà passat, el 6 de maig. Si fóra necessària una segona volta, la campanya es realitzaria del 10 al 17 de maig i els resultats es coneixerien el 18 d'eixe mes. Del 25 de març al 9 d'abril es presentaran les candidatures.