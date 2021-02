Georgina Rodríguez ha posado espectacular y elegante para la revista InStyle, tal y como ella misma compartió con sus más de 23 millones de seguidores en Instagram. Y, en su reportaje, se ha mostrado más sincera y feliz que nunca al hablar de los pasos que ha seguido para conseguir algunos de sus sueños, entre los que está ayudar a los demás.

Con un conjunto negro con brillantes, la pareja de Cristiano Ronaldo ha protagonizado la portada de la entrega de marzo del magazine de moda que ya está disponible. "Es cierto que no siempre he brillado por mi belleza, pero siempre he sido feliz", dice el texto que la acompaña.

La hispanoargentina de 23 años estrenó recientemente su nueva línea de ropa, OM by G, firma que ya ha acaparado todas las miradas, llegando incluso a agotarse en cuestión de horas un modelo de chándal de 200 euros.

Por ello, Georgina Rodríguez parece pasar por su mejor momento, tanto profesional como personal, pues está muy volcada en su familia. "He trabajado mucho y he tenido una vida sacrificada y el universo me ha recompensado con lo más grande: una familia hermosa", declaró a InStyle, tal y como ha compartido Lecturas.

Pero su pasado también le ha servido para ser, si cabe, aún más agradecida con todo lo que tiene. "Ahora que puedo, permitirme ayudar a los demás es lo que más me satisface. Yo también sé lo que es empezar desde abajo y llegar justa a final de mes. Empatizo mucho con la gente debido a mis orígenes humildes", añadió en la entrevista.